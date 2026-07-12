الاقتصاد

سعر سهم سدكو متعدد الأصول (4703) يبلغ الهدف السعري – توقعات اليوم – 12-07-2026

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  • سعر سهم سدكو متعدد الأصول (4703) يبلغ الهدف السعري – توقعات اليوم – 12-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-12 01:08 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر سهم مدينة المعرفة (4310) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد رحلة هابطة للسهم كانت تهدف لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن في المقابل نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي ما قد يعوق من محاولات تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 12.15 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.10 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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