سعر سهم مسك (2370) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 12-07-2026

تراجع سعر سهم مسار (4325) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل قاعدة ديناميكية تعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 16.70 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.95 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد