سعر سهم جرير (4190) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 12-07-2026

ارتفع سعر سهم الرياض التعمير (4150) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، وسط سيطرة موجة جانبية على المدى القصير تهدف إلى محاولة تجميع زخماً إيجابياً قد يساعده السهم على التعافي والصعود على المدى القريب، ولكن في المقابل من كل هذا نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق من فرص هذا التعافي.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 17.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي