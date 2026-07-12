الاقتصاد

سعر سهم جرير (4190) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 12-07-2026

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  • سعر سهم جرير (4190) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 12-07-2026 1/2
  • سعر سهم جرير (4190) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 12-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-12 01:07 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم الرياض التعمير (4150) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، وسط سيطرة موجة جانبية على المدى القصير تهدف إلى محاولة تجميع زخماً إيجابياً قد يساعده السهم على التعافي والصعود على المدى القريب، ولكن في المقابل من كل هذا نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق من فرص هذا التعافي.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 17.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.40 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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