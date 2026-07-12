سعر سهم لوبريف (2223) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 12-07-2026

عاود سعر سهم جرير (4190) الارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 16.90 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 18.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد