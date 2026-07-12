سعر سهم أفالون فارما (4016) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 12-07-2026

واصل سعر سهم سدكو متعدد الأصول (4703) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السهم بارتفاعه الأخير إلى مستوى المقاومة 6.75 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة خاصة في حالة اختراقه للمقاومة القريبة منه، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ عودة ظهور تقاطعات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتعزيز تلك المكاسب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 6.75 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 7.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد