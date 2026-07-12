سعر سهم مسار (4325) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 12-07-2026

عزز سعر سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير (4100) من مكاسبه خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 84.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 92.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد