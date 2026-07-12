سعر سهم التعمير (4150) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 12-07-2026

أغلق سعر سهم بنيان ريت (4347) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق مستوى المقاومة المحوري 10.22 ريال، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 10.22 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 10.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد