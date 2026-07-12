إن النفوس جُبلت على حُبِّ من أحسن إليها..

وأنتِ التى أحسنتِ إليَّ..

فقد كنتِ لى أماً وابنة وأختاً وزوجة..

مرضتٌّ فلازمتينى..

فقدتُّ أمى فواسيتينى..

جافانى الصديقُ فآنستينى..

تألمتُّ من قسوة القريب فتوجعتِ..

كيف أنكر إحسانك ومحبتك وابتسامتك التى تسرنى؟..

كيف أنسى إحسانك؟.. فلقد حفظتى سرى ودافعتى عن كرامتى..

وجودك بجانبى هبة من الله.. أحمد لله عليها..

فأنت الحسنة التى يتمناها الزوج فى الدنيا.. وبإذن الله تعالى أنتِ حسنة الآخرة..

دمعت عيناها وهى تقرأ خطابه لها..

كتبت رداً عليه..

أنت الذى أشعت الحب والأمل..

أنت الذى حققت سعادتى وعلمتنى المحبة..

أنت الذى زرعت وغرست الصحبة المرغوبة المحبوبة..

أنت من أرى الحب فى نظرته.. والاحترام فى كلمته..

أنت الذى تبثَّ فى قلبى معانى الحياة وجمالها..

أنت الذى لا أرضى عنك بديلاً فى الجنة..

اطَّلع الأبناء على رسالتى والديهما..

قال الأصغر.. لقد تزوجت أمى بعد وفاة أبى بعام واحد..

قال الأكبر.. لأنها كانت تبحث عن صورة أبى.. كانت تعتقد أنها ستجدها فى من تزوجت..

قالت الابنة.. وهل هناك مثل أبى فى حبه لأمى.. إنه الخيال.. والسراب.. وسترون النتيجة.. سوف تعود مرة أخرى لنا..

وقد عادت بعد أن فقدت زوجها الثانى..

ضحكت ابنتها فى حضور إخوانها.. وتذكروا رسالتى والديهما وما قالاه..

قالت الزوجة.. من يريد أن ينتهى عمره فليتزوجنى..

أحمد حسن فتيحي – المصري اليوم

