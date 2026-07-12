البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية ويطالب بوقف دعمها

طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي بإدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية، داعين إلى ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في السودان.

وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي، بأشد العبارات، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت خلال النزاع في السودان، معربين عن قلقهم البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية، ولا سيما في مدينة الأبيض التي تشهد حصاراً مستمراً من مليشيا الدعم السريع وتداعيات إنسانية متفاقمة.

كما أدان أعضاء البرلمان أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الصراع، مطالبين بوقف جميع أشكال الدعم المقدم لمليشيا الدعم السريع، وعلى وجه الخصوص وقف إمدادات الأسلحة التي تسهم في إطالة أمد النزاع وتصعيده.

وفي الجانب الإنساني، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان، وتوسيع الدعم المباشر للمنظمات الوطنية العاملة على الأرض، خاصة في القطاع الطبي، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وأكدت الدعوات الأوروبية أهمية تكثيف الجهود الدولية لحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ودعم مسارات الإغاثة الإنسانية في ظل استمرار الأزمة السودانية.

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