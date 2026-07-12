قطر .. وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أعلن الديوان الأميري القطري الأحد، وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير دولة قطر.

وقال الديوان في بيان: بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية في صباح اليوم 27 محرم 1448 الموافق 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عاما.

تغمد الله فقيد الوطن الكبير بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وجزاه الله عنا خير الجزاء على ما قدم لوطنه وأمته العربية والإسلامية من أعمال جليلة خالدة، وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون”.

نبذة عن حياته

ولد أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني في يناير 1952 بالدوحة وفيها نشأ وتعلم، ثم التحق بكلية “ساندهيرست” العسكرية في بريطانيا وتخرج منها سنة 1971. وبعد عودته إلى البلاد التحق بالقوات المسلحة وترقى في الرتب العسكرية حتى أصبح لواء.

وفي 31 مايو 1977 بويع وليا للعهد وعين وزيرا للدفاع، وفي 10 مايو 1989 أصبح رئيسا للمجلس الأعلى للتخطيط.

تولى مقاليد الحكم في 27 يونيو 1995 وشهدت قطر في عهده قفزة هائلة في قطاع الاقتصاد والطاقة.

حصل على العديد من الأوسمة من دول عربية وأجنبية تقديرا لجهوده في تقوية العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون بين الدول والشعوب.

وأعلن يوم 25 يونيو 2013 تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

المصدر: الديوان الأميري قطري