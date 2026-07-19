حظر جوي فوق الملعب بسبب حضور ترمب.. مقاتلات “إف 16” وقناصة وعملاء سريون يحرسون نهائي كأس العالم
=====
نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين.. المقرر إقامته الليلة على ملعب “ميتلايف” في نيوجيرسي.. تحول إلى أكبر عملية أمنية في تاريخ الأحداث الرياضية بالولايات المتحدة
حضور الرئيس الأميركي ترمب للمباراة وتسليمه كأس البطولة للفريق الفائز دفع الأجهزة الأمنية الأميركية لفرض حظر جوي فوق ملعب النهائي
ووفقاً لصحيفة “ديلي تلغراف”.. فرضت السلطات منطقة حظر جوي فوق الملعب.. مع نشر مقاتلات “إف 16” في حالة تأهب.. وقناصة على أسطح المنشآت المحيطة.. إضافة إلى مشاركة آلاف العناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة أمنية اتحادية ومحلية
الأجهزة الأمنية رفعت التصنيف الأمني إلى المستوى الأول.. وهو أعلى مستوى مخصص للأحداث الخاصة في الولايات المتحدة
السلطات الأميركية تتوقع ازدحاماً وتأخيرات كبيرة في وصول الجماهير إلى الملعب.. مطالبة المشجعين بالحضور قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة
أندرو جولياني.. المدير التنفيذي لفريق العمل المشترك بين البيت الأبيض و(فيفا).. قال إن حجم العملية الأمنية يفوق الإجراءات المتبعة في نهائي دوري كرة القدم الأميركية.. مشيراً إلى أنها تضاهي ترتيبات حفلات تنصيب الرؤساء وخطابات “حال الاتحاد”
الحدث
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر حظر جوي فوق الملعب بسبب حضور ترمب.. مقاتلات “إف 16” وقناصة وعملاء سريون يحرسون نهائي كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.