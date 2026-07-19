حظر جوي فوق الملعب بسبب حضور ترمب.. مقاتلات “إف 16” وقناصة وعملاء سريون يحرسون نهائي كأس العالم

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نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين.. المقرر إقامته الليلة على ملعب “ميتلايف” في نيوجيرسي.. تحول إلى أكبر عملية أمنية في تاريخ الأحداث الرياضية بالولايات المتحدة

حضور الرئيس الأميركي ترمب للمباراة وتسليمه كأس البطولة للفريق الفائز دفع الأجهزة الأمنية الأميركية لفرض حظر جوي فوق ملعب النهائي

ووفقاً لصحيفة “ديلي تلغراف”.. فرضت السلطات منطقة حظر جوي فوق الملعب.. مع نشر مقاتلات “إف 16” في حالة تأهب.. وقناصة على أسطح المنشآت المحيطة.. إضافة إلى مشاركة آلاف العناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة أمنية اتحادية ومحلية

الأجهزة الأمنية رفعت التصنيف الأمني إلى المستوى الأول.. وهو أعلى مستوى مخصص للأحداث الخاصة في الولايات المتحدة

السلطات الأميركية تتوقع ازدحاماً وتأخيرات كبيرة في وصول الجماهير إلى الملعب.. مطالبة المشجعين بالحضور قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة

أندرو جولياني.. المدير التنفيذي لفريق العمل المشترك بين البيت الأبيض و(فيفا).. قال إن حجم العملية الأمنية يفوق الإجراءات المتبعة في نهائي دوري كرة القدم الأميركية.. مشيراً إلى أنها تضاهي ترتيبات حفلات تنصيب الرؤساء وخطابات “حال الاتحاد”

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