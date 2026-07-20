أسبوع حاسم في المنطقة.. تعزيزات عسكرية أميركية وتأهب إسرائيلي لمواجهة إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - تتجه الأنظار إلى الأيام المقبلة وسط مؤشرات على تصعيد محتمل في المنطقة، حيث نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله، مساء اليوم السبت، إن هذا الأسبوع سيكون "مصيريًا"، وسيحدد ما إذا كانت إسرائيل ستعود إلى الحرب أو ستنخرط في عمليات ضد إيران.

وأضافت القناة، نقلًا عن مصادر أمنية، أن التقديرات الحالية لا تشير إلى احتمال إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل في الوقت الراهن، لكنها أكدت أن هذا التقييم قد يتغير وفق تطورات الأحداث.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة عن مصادر غربية توقعات بأن تصعّد الولايات المتحدة هجماتها على إيران خلال الأيام المقبلة.

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من جهتها، أفادت قناة "كان" بأن الولايات المتحدة بدأت إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، تشمل عشرات الطائرات المقاتلة، مشيرة إلى وصول سرب من مقاتلات F-16 إلى الأردن، مع توقع وصول مزيد من الطائرات إلى قواعد أخرى في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وبحسب القناة، تشمل التعزيزات أسرابًا من مقاتلات F-35 وF-16، على أن يكتمل انتشارها بعد استكمال الترتيبات اللوجستية.

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بدورها، ذكرت صحيفة "معاريف" أن إسرائيل والولايات المتحدة رفعتا مستوى التأهب استعدادًا لاحتمال استئناف الحرب ضد إيران.

وفي ذات السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء اليوم، مقتل عسكريين أمريكيين أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي أمس لهجمات شنتها إيران، مشيرة إلى أن عسكري أمريكي واحد لا يزال في عداد المفقودين. وبذلك يرتفع عدد القتلى الأمريكيين في الحرب إلى 16.

المصدر : وكالات