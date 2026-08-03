مدرب آرسنال يُغري فينيسيوس برسالة واضحة

يبذل آرسنال قصارى جهده للتعاقد مع فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتشير بعض التقارير الواردة من إنجلترا إلى وجود اتصالات أولية بين الناديين، رغم عدم تأكيد أيٍّ منهما لذلك.

سيُكشف الفصل التالي من هذه الملحمة الصيفية خلال ساعات قليلة بوصول فينيسيوس إلى مدريد، حيث أوضح المهاجم في أكثر من موقف رغبته في البقاء بريال مدريد، لكن الأمور قد تتغير.

وعلمت صحيفة “آس”، أن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال زمام الأمور، حيث تواصل مع اللاعب البرازيلي، وأوضح له مدى أهميته لفريق بحجم “الجانرز”، كما أظهر له أن النادي، وكما فعل في الموسمين الماضيين، يطمح للفوز بكل شيء ويسعى، بوجود أحد قادة ريال مدريد، إلى الارتقاء إلى مصاف الفرق الرائدة في أوروبا.

وصلت فكرة أرتيتا وما سيترتب عليها إلى فينيسيوس ، الذي يدرك بالفعل أن مشروع آرسنال لموسم 2026-2027 سيرتكز عليه بشكل كبير، وهو أمر يبدو غير واضح في ريال مدريد.

والآن، يبقى أن نرى ما سيقدمه اللاعب لإدارة ريال مدريد عند وصوله إلى العاصمة الإسبانية، المتوقع خلال الساعات القادمة.

بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق بين آرسنال وفينيسيوس أم لا، وهو ما نفاه وكلاء اللاعب، فإن النهج والرسالة التي نقلها الجهاز التدريبي لميكيل أرتيتا تُظهر أن اهتمام أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز حقيقي وأنه ليس مجرد شائعة أخرى من شائعات الصيف العديدة.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب البرازيلي لم يتبق له سوى عام واحد في عقده، وهو ما يُقلل عادةً من قيمة أي صفقة انتقال.. مع ذلك، أظهرت فترات الانتقالات الأخيرة أن هذا لا يعني التخلي عن اللاعب بثمن بخس. في الواقع، تعاقد ريال مدريد مع هازارد في ظل هذه الظروف مقابل 100 مليون يورو، وفي فترة الانتقالات الحالية، يدرس النادي التعاقد مع رودري، الذي يتبقى له أيضاً عام واحد في عقده، مقابل مبلغ كبير.

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