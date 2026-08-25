والي الخرطوم يقف ميدانياً على عمليات تصريف مياه الأمطار التي هطلت بغزارة في كل أنحاء الولاية

تفقد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم عدداً من قنوات ومصارف تصريف مياه الأمطار وذلك عقب هطول أمطار غزيرة شملت عدداً من مناطق الولاية للوقوف ميدانياً على مستوى تصريف المياه والتأكد من جاهزية غرف طوارئ الخريف بالمحليات.

ورافق الوالي خلال الجولة مدير هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه المهندس مختار عمر صابر ومدير غرفة طوارئ الخريف بالأمانة العامة هشام صالح.

وشملت الجولة عدداً من المواقع الحيوية والمصارف إلى جانب الوقوف على أداء فرق الطوارئ والآليات العاملة في الميدان.

واطمأن الوالي خلال الجولة على إنسياب تصريف مياه الأمطار في عدد من المواقع من بينها نفق عفراء وشارع الغابة ومنطقة الفتيحاب إلى جانب عدد من الشوارع والمواقع المنخفضة بولاية الخرطوم مؤكداً ضرورة التعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه بما يمنع تأثيرها على حركة المواطنين والمركبات ويحافظ على سلامة الطرق والمنشآت.

ووجه والي الخرطوم غرفة طوارئ الخريف بضرورة تكثيف عمليات الرصد والمتابعة للمواقع المنخفضة والنقاط التي تشهد تجمعات للمياه والعمل على تحريك الآليات بصورة عاجلة إلى مواقع البلاغات مع سرعة الاستجابة لطلبات سحب المياه وتنفيذ المعالجات اللازمة دون تأخير.

وأكد الوالي أن حكومة الولاية تتابع الموقف بصورة مباشرة وأن الأجهزة المختصة تعمل وفق خطة طوارئ تستهدف سرعة التدخل ومعالجة الآثار الناجمة عن الأمطار مشيراً إلى أن المتابعة الميدانية خلال ساعات هطول الأمطار تمثل عاملاً أساسياً في الحد من تجمعات المياه وضمان انسياب حركة المواطنين.

إعلام ولاية الخرطوم