البرهان يتعهد بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم في تنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل تحفظ لهن كرامتهن وتساعدهن على الاستقرار وتحسين أوضاع أسرهن معلناً عن تبرعه بتوفير (3500) كشك بواقع (500) كشك لكل محلية من محليات الولاية السبع*

تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم في تنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل تحفظ لهن كرامتهن وتساعدهن على الاستقرار وتحسين أوضاع أسرهن معلناً عن تبرعه بتوفير (3500) كشك بواقع (500) كشك لكل محلية من محليات الولاية السبع.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بقاعة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم اللقاء الحاشد الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية مع بائعات الأطعمة والمشروبات بحضور والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ صديق حسن فريني إلى جانب المديرين التنفيذيين للمحليات.

وحيا البرهان نساء السودان مشيداً بالدور الكبير الذي ظللن يضطلعن به في مسيرة وتاريخ البلاد وقال إن المرأة السودانية قدمت أبناءها وأزواجها شهداء من أجل قضايا الشعب السوداني العادلة وأسهمت بصورة مباشرة في دعم معركة الكرامة وصمود المجتمع خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد رئيس مجلس السيادة أن الدولة مطالبة بتوفير الحياة الكريمة للمرأة السودانية مشيراً إلى أن المبادرة الخاصة بتوفير الأكشاك تأتي تقديراً للمرأة العاملة ودعماً لمصدر رزقها معلناً أن الأكشاك المخصصة لبائعات الأطعمة والمشروبات الساخنة ستكون دون دفع أي رسوم أو ضرائب.

وأكد البرهان أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها ماضية في جهودها من أجل استعادة الأمن والاستقرار وتطهير البلاد من التمرد مشدداً على حماية المواطن السوداني وصون كرامته مؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل أداء واجبها الوطني حتى تحقيق أهداف معركة الكرامة والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.

من جانبه أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن حكومة الولاية تنظر إلى تنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات باعتباره خطوة تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة تحفظ للمرأة العاملة مصدر رزقها وكرامتها ولا تستهدف التضييق عليها أو حرمانها من العمل.

وقال إن المرأة السودانية أثبتت خلال الحرب أنها شريك أساسي في الصمود وتحملت مسؤوليات كبيرة داخل الأسرة والمجتمع وأسهمت في استمرار النشاط الاقتصادي وتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين .

إعلام ولاية الخرطوم