أهم الميزات المتوقع رؤيتها في الآيفون مع نظام التشغيل iOS 18

من المتوقع أن تقوم آبل بكشف النقاب عن نظام تشغيل الآيفون الجديد iOS 18 خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024 والمقرر إنعقاده في شهر يونيو. هذا يعني حوالي سبعة أشهر تقريبا على النظام الجديد، ومع ذلك هناك العديد من الشائعات والميزات التي تم تسريبها عن iOS 18، ولنتعرف خلال السطور التالية على أهم المميزات المتوقع رؤيتها في الآيفون مع نظام التشغيل iOS 18.

سيري أكثر ذكاءً

وفقا لمارك جورمان من بلومبيرج، سوف يكون نظام التشغيل iOS 18 تحديثا قويا مع ميزات جديدة ورائعة، حيث وصف أنظمة التشغيل القادمة لآبل بأنها ستكون طموحة ومقنعة، وأول ميزة ستكون مساعد آبل الصوتي، حيث قال جورمان بأن نظام التشغيل الجديد سيحتوي على ميزات الذكاء الإصطناعي التوليدي والتي ستعمل على تحسين سيري بشكل كبير وستجعله أكثر ذكاءا وقادر على التعامل مع الأوامر والمهام المعقدة دون أي مشكلة على غرار روبوت الدردشة شات جي بي تي.

تحسين التواصل بين الاندرويد والايفون

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت آبل أنها سوف تدعم بشكل مفاجئ خدمة الاتصالات التفاعلية RCS في تطبيق الرسائل على الآيفون في وقت لاحق من العام المقبل، هذا سوف يساعد على تحسين الدردشة بين مستخدمي الآيفون والأندرويد ومن المفترض أن يؤدي دعم RCS إلى جلب عدد من الميزات على تجربة المراسلة الافتراضية بين أجهزة الآيفون والأندرويد بما في ذلك:

القدرة على مشاركة الفيديوهات والصور عالية الجودة

تبادل الرسائل الصوتية

رؤية مؤشر الكتابة للطرف الآخر

امكانية التراسل عبر الواي فاي بين الآيفون والأندرويد

تحسين الدردشات الجماعية

تحسين التشفير مقارنة بالرسائل النصية القصيرة SMS

يجب أن تكون على دراية بأن تلك الميزات موجودة بالفعل في المحادثات بين مستخدمي الآيفون عبر iMessage، كما تتوفر العديد من الميزات أيضًا عندما يتم التواصل بين مستخدمي الآيفون عبر تطبيقات المراسلة التابعة لجهات خارجية، مثل واتساب وتيليجرام. لذا سيؤدي دعم RCS على الأيفون إلى توسيع الميزات لتشمل الفقاعات الخضراء في تطبيق الرسائل المدمج، مما يوفر تجربة مراسلة أفضل بكثير على بين الاندرويد والايفون مقارنة بمعيار الرسائل القصيرة الحالي.

ميزات أخرى قادمة

قد يكون هناك أيضًا تطبيق محفظة Wallet محسّن، مع التركيز على تبسيط المعاملات التي تتضمن بطاقات Apple Cash. سيكون الهدف هو تعزيز راحة المستخدم بشكل أكبر في المدفوعات الرقمية.

قد يعمل نظام التشغيل iOS 18 على تحسين تطبيق الصور من خلال ميزات الذاكرة وأدوات التحرير المُجددة. ويمكن أيضًا تقديم المزيد من خيارات التخصيص للشاشة الرئيسية والتطبيقات الأخرى.

من المحتمل أن تقدم أبل ميزة تسمح بتدوين الملاحظات بسرعة وبشكل مباشر من خلال شاشة قفل الآيفون. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك أيضًا تطبيق موسيقى محدث يعرض كلمات الأغاني ويعزز وظائف قائمة التشغيل.

يمكن أن يجلب التحديث الجديد أيضًا تحسينات على تطبيق البودكاست، مما يؤدي إلى تحسين تجربة الاستماع للبودكاست بشكل عام لمستخدمي الأيفون.

الأجهزة التي سيدعمها iOS 18

من المتوقع أن يعمل نظام التشغيل iOS 18 على طرز الآيفون التالية، الجيل الثاني والثالث من آيفون SE، بالإضافة إلى آيفون XS و XS Maxوحتى XR والإصدارات الأحدث وتشمل تشكيلة آيفون 11 و 12 و 13 و 14 و 15 وبالطبع سلسلة آيفون 16.

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في النهاية، قد يكون من المبكر قليلا التفكير في iOS 18 وخاصة أن آبل طرحت نظام التشغيل الحالي iOS 17 قبل بضعة أشهر فقط، ولكن ما باليد حيلة، دائما ما يكون هناك فضول يدفعنا لمعرفة الجديد في ما هو قادم، لنأمل أن تقدم آبل ميزات أخرى مذهلة لأن سلسلة آيفون 16 لن تشهد أي تطورات أو تغييرات كبيرة العام المقبل.