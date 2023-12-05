الإعلان الأول للعبة GTA 6 بعد انتظار طويل جدًا – اهلًا بك من جديد في Vice City

GTA 6 نعم، الإعلان الرسمي الأول لها قد صدر اخيرًا، كنت لا أعتقد اننا سنرى هذا الخبر في وقت قريب نهائيًا، اخيرًا اطلقت Rockstar الإعلان الذي كان ينتظره الجميع، بعد مرور 12 عامًا على الجيل السابق من واحدة من أشهر الألعاب على الإطلاق Grand Theft Auto V الآن نشهد الجيل السادس من هذه الألعاب، لقد عشنا طويلًا يا صديقي، في هذا المقال سنتحدث قليلًا عن الـTrailer الجديد وماذا نتوقع من اللعبة، لنتحدث عن جراند ثيفت اوتو الجديدة هيا بنا.

تحليل Trailer لعبة GTA 6

ظهر الإعلان الأول في وقت مبكر من هذا اليوم الذي يعرض لنا المدينة التي ستجري فيها الأحداث هذه المرة والشخصية الرئيسية لهذه اللعبة، هذا العام هذه اللعبة ستجري أحداثها في مدينة Vice City التي جرت فيها أحداث احد النسخ القديمة من اللعبة، نعود الى هذه المدينة التي أمضينا فيها وقتًا طويلًا من طفولتنا من جديد ونعيش في شوارعها مهامًا جديدة، لعبة Grand Theft Auto 6 هذا العام ستحمل شخصية نسائية تُسمى Lucia لتكون هذه اول شخصية نسائية رئيسية في عالم GTA، يصاحبها رجل آخر لم نعرف عنه أي شيء بعد.

لعبة جاتا الجديدة GTA 6 يبدأ اعلانها بالتعرف على شخصية لوسيا المحتجزة بالسجن اثناء التحقيق معها ومن ثم نشاهد عوالم المدينة المختلفة من شوارع والشاطئ والمتاجر، حتى الديسكو القديم، وتعرض لك اللعبة شخصية لوسيا مع شريكها الذي يبدو ان علاقتهما ممتازة مع الإجرام كذلك، هذه اللعبة تعمل على تدمير أخلاقنا بقوة، وأخيرًا يكشف لنا الإعلان عن Vice City المدينة المستوحاة من ميامي، والأفضل عند الكثير من اللاعبين.

تصدر لعبة Grand the Auto 6 (كما سماها البعض) في عام 2025 أي بعد 13 عام من لعبة GTA V وستشكل مرحلة جديدة في عالم العاب الكمبيوتر، تطور الرسومات العالي وتطور طور القصة واللعب سيشكل مرحلة جديدة عند لاعبي GTA، لعبة جراند ثيفت اوتو مميزة، نتمنى ان تكون اللعبة مميزة على قدر الإنتظار كله ولا تحبطنا، يمكنك مشاهدة اعلان GTA 6 على يوتيوب اذا احببت لكنه ليس مناسبًا للأطفال (ولا للكبار صدقني) وتابعنا حتى تُطلق اللعبة الجديدة بشكل رسمي سنغطي هذا الأمر بكل تأكيد، ماذا تخبئ لنا Rockstar؟