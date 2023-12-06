تكنولوجيا: هاتف Redmi 13C 5G ينطلق في السوق الهندي بمعالج Dimensity 6100 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شاومي هاتف Redmi 13C 5G في السوق الهندي برقاقة معالج Dimensity 6100 Plus، وبطارية بقدرة 5000 mAh، وسعر يبدأ من 135 دولار تقريباً.

يتميز هاتف Redmi 13C 5G بشاشة LCD بحجم 6.47 إنش، وجودة عرض HD+ أو بدقة 1600 في 720 بيكسل، مع تعتيم DC، وطبقة حماية من Corning Gorilla Glass، وتدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ونسبة سطوع 600 nit.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 6100 Plus، وذاكرة عشوائية 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.

كما يتميز Redmi 13C 5G بنظام تشغيل Android 13، وواجهة MIUI 14، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh والشحن بقدرة 18W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يتميز الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر ثانوي، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هذا الإصدار اثنان من شرائح SIM بتقنية 5G، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.3، ويضم منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات، كما يدعم بطاقة ذاكرة MicroSD، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الفضي، والأخضر، وأيضاً اللون الأسود.

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