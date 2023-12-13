أفضل 5 من تطبيقات قرآن الكريم قمت بتجربتهم!

أفضل تطبيقات قرآن الكريم قمت بتجربتهم!..تطبيقات القرآن الكريم عديدة ولا حصر لها، وقد استخدمت عدد لا بأس به منها لأرى أي التطبيقات أفضل ولماذا، وقد استقر رأيي أخرًا على تطبيقين فقط لا ثالث لهما بالنسبة لي، وتاليًا سأوافيك بهم وبما فيهم من مميزات، فتطبيق القرآن الكريم في تلك الأيام لم يعد مجرد تطبيق لقراءة القرآن الكريم وحسب، الأمر أصبح أشمل من ذلك بشكلٍ جميل ومنظم، ولم أرى ذلك إلا في هذين التطبيقن الذي سأتحدث عنهما تاليًا، تابع لتتعرف على المزيد.

أفضل تطبيقات قرآن الكريم قمت بتجربتهم!

وتاليًا سنتحدث حول أفضل 2 من تطبيقات قرآن كريم قمت بتجربتها على مدار فترات ماضية، تابع لتتعرف على التطبيقات ومميزاتها، ولما

تطبيق القرآن العظيم

تطبيق القرآن العظيم هو أحد أفضل التطبيقات التي استخدمتها لقراءة القرآن الكريم، ولم يتوقف الأمر هنا وحسب!

حيث يأتي التطبيق بميزاتٍ كبيرة يمكن أ، تغنيك عن أي تطبيقٍ آخر، فما الذي أتى به تطبيق القرآن العظيم؟ تاليًا سنوضح أهم الميزات التي أتى بها التطبيق واحدة تلو الأخرى لتتعرف على تطبيق القرآن العظيم..كأحد أفضل تطبيقات قرآن كريم.

مميزات التطبيق

يأتي التطبيق بمجموعة رائعة من الإضافات والميزات التي جعلته أحد التطبيقات النخبة لقراءة القرآن الكريم، وهي كالتالي:-

1- قائمة بالتلاوات المختارة

2- متابعة للورد اليومي

3- قسم المكتبة القرآنية

مجموعة كتب في تفسير القرآن الكريم:- التفسير لإبن كثير/ المحرر لوجيز في تقسير الكتاب العزيز لإبن عطية الأ،دلسي/ تيسير الكريم الرحمن لعبدالرحمن بن ناصر السعدي/ النكت والعيون لعلي بن حبيب الماوردي البصري.

مجموعة من مختصرات التفسير: المختصر في تفسير القرآن لمركز تفسير الدراسات القرآنية/ التفسير الميسر مجمع الملك فهد/ الوجيز في تفسير الكتالب العزيز للواحدي.

مجموعة من كتب مفردات القرآن وغريبه: السراج في بيانغريب القرآن لدكتور محمد عبدالعيز الخضيري/ المفردات في ريب القرآن: الراغب الأصفهالي.

وغيرهم من مجموعات الكتب التي تجعله أحد أفضل تطبيقات القرآن الكريم

4- قسم موضوعات القرآن الكريم

والذي يحتوي على العديد من المواضيع الهامة للإنسان المسلم وتنقسم الموضوعات إلى: العقيدة/ قصص الأنبياء والصالحين والفابرين/ العلم والكون والمخلوقات/يوم القيامة والجنة والنار/ العبادات/المعاملات، وذاك بالتأكيد يجعله أحد أفضل تطبيقات قرآن الكريم

الميزات الفرعية:

1- بضغطة واحدة مطوّلة على الأية تتمكن مما يلي:

الإطلاع على تفسير الآية

الإستماع لتلاوة الآية

مشاركة ونسخ الآية

وضع فاصل تلاوة

وضع فاصل حفظ

وضع فاصل مراجعة.

هذا بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على التفسير لأكثر من كتاب تفسير مختلف: تفسير السعدي / المختصر في التفسير/ تفسير الطبري/ تفسير ابن كثير/غريب القرآن/ أسباب النزول..إلخ، ليكن هذا دعمًا لكونه أحد أفضل تطبيقات قرآن الكريم

2- إمكانية البحث عن الآية من مربع البحث

حيث يُمكنك البحث عن الآيات التي تود الوصول إليها بكتابة كلمة من الآية أو أكثر حتى تصل إلى الآية كاملة أو الآيات المتشابهة حيث يقوم بعرض جميع الأيات الواردة التي تأتي بها كلمة البحث

لتحميل التطبيق للأندرويد

السعر: Free

لتحميل التطبيق للأيفون

السعر: Free

المصحف الذهبي

المصحف الذهبي هو التطبيق الثاني في مقالنا لأفضل تطبيقات قرآن الكريم والمميز للغاية لقراءة القرآن، وليس لأنه الثاني فإنه يتلو في المرتبة في الأفضلية!

فهو بنفس قوة تطبيق القرآن العظيم، يأتي بميزات وإضافات رائعة، يعتبر كلا التطبيقات مكملًا لبعضهما، وتاليًا سنوضح أفضل الميزات والإضافات التي ميّزته بالنسبة لي من بين التطبيقات الأخرى لقراءة القرآن الكريم، تابع لنتعرف على أفضل ماجعله أحد أفضل تطبيقات قرآن كريم قمت بتجربتهم.

مميزات التطبيق

يتميز تطبيق المصحف الذهبي بالعديد من الميزات الذهبية التي سنركز عليها لنرى كيف كون أحد أفضل تطبيقات قرآن كريم:-

1- قسم التنبيهات (رسائل)

وقسم التنبيهات هو قسم مميز في تطبيق المصحف الذهبي

حيث يأتي كل يوم برسالة مختلفة في هيئة حديث نبوي شريف، بالإضافة إلى شرح الحديث بالكامل.

2- قسم الأدوات

قسم الأدوات هو أحد الميزات الهامة في تطبيق المصحف الذهبي كأحد أفضل تطبيقات قرآن الكريم

والذي يأتي بخمس أدوات رائعة تجعله أحد أفضل تطبيقات قرآن الكريم، فما هم؟

أوقات الصلاة: والتي توافيك بمواقيت الصلاة حسب مكانك الحالي الذي يتم تحديده بمساعدة الموقع في هاتفك (ولهذا عليك تفعيل الموقع في هاتفك عند استعمال تلك الأداة).

الأذكار: والأذكار هو أحد أهم الأدوات على الإطلاق، حيث يوافيك بمجموعة رائعة وشاملة من الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكارالنوم، الأذكار بعد السلام من الصلاة/ الرقية الشرعية/ الإٍستغفار/ الثناء على الله تعالي/ السؤالات/ الصلاة على النبي..وغيرها من الأذكار مختلفة الصيغ لتجعله أحد أفضل تطبيقات قرآن الكريم

القِبلة:- تحديد اتجاه القبلة هي أحد أهم الأدوات والتي تتواجد في العديد من التطبيقات، حيث تُمكنك من تحديد القبلة من المكان الذي أنت كائن به بدقة قوية حسب مستشعر هاتفك.

الختمة:- حيث يمكنك إنشاء ختمة جديدة وتحديد إسمها وجدولتها للتذكير بها، وإمكانية التحديد من أين ستبدأ الختمة ومدتها، بل ويُمكنك من إضافة العديد من الختمات بنفس الوقت عند الضغط على “أضف ختمة”.

إحصائيات:- أداة الإحصائيات تُمكنك من متابعة التزامك على التطبيق في قراءة القرآن الكريم، حيث يتم حتساب قراءة الصغحة في حال البقاء عليها لمدة 30 ثانية على الأقل، وهذا حتى تتعرف على مدى تقدمك في التزامك في قراءة القرآن، لتكن إضافة رائعة لتجعله أحد أفضل تطبيقات قرآن الكريم

3- قسم الصوتيات

وقسم الصوتيات هو أحد أهم الميزات التي يتميز بها تطبيق الصحف الذهبي كأحد أفضل تطبيقات قرآن الكريم، حيث يأتي بمجموعة كبيرة للغاية من القرّأ المشهورين والجدد، ومن أبرزهم؛ الشيخ محمود الحصري، والشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ محمد صديق المنشاوي..وكثير غيرهم من الشيوخ والقرّأ المميزين للغاية.

بل ويُمكنك من إنشاء قائمة تشغيل مع تسميتها وتحديد المقاطع التي تريدها من السورة التي تريدها

مع اختيار القارئ، ومع إمكانية تحديد مدى تكرار الآية أو المقطع الذي قمت بتحديده؛ وهذا في حالة كنت تود تعلم التجويد أو القيام بحفظ الآيات التي قمت بتحديدها في المقطع، مما يجعله أحد أفضل تطبيقات قرآن الكريم.

4- المكتبة

وهذا يعد أكبر قسم في تطبيق المصحف الذهبي، وأحد أكبر الأسباب التي تجعله تطبيقات قرآن الكريم، حيث يوافيك بالعديد من الأشياء التي ستجعله بالتأكيد أحد أفضل تطبيقات قرآن كريم ستستخدمه، فما هي؟

كتب التفسير: حيث يأتي بمجموعة كبيرة وهائلة من كتب التفسير؛ كجامع البيان في تفسير القرآن للطبري، ومفاتيح الغيب للبرازي/ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وكثير غيرهم من الكتب القوية في تفسير القرآن الكريم.

ترجمات: حيث يُمكنك تنزيل العديد من الترجمات للقرآن الكريم بالعديد من اللغات، كاللغة الفارسية والروسية والسويدية…إلخ.

أسباب النزول: أسباب النزول هو أحد أهم الأقسام الفرعية في المصحف الذهبي، حيث يوافيك بمجموعة كتب رائعة في أسباب النزول؛ كالصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي/ تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول: وهذا جامع بيني روايات الطبري والنيسابوري وابن الجوزي والقرطبي وابن كثير والسيوطي.

الإعراب: حيث يُمكنك تنزيل مجموعة إعرابية كاملة للقرآن الكريم.

ميزات فرعية

حيث يأتي بالميزان التالية:-

بضغطة واحدة مطوّلة على الآية:

يُمكنك الإطلاع على التفسير الميسر للآية باللغتين العربية والإنجليزية/ إمكانية ترجمة الآية للإنجليزية/ الإطلاع على موضوع الآية/ الإطلاع على قواعد الصرف الموجودة في الآية وقواعد الإعراب أيضًا، وتلك ميزة توجد في كثير من تطبيقات قرآن الكريم، إلا إنها توجد هنا بشكلٍ مميز.

وإمكانية الإستماع للآية بصوت الشيخ الذي تريده، إمكانية مشاركة الأية، وضع فاصل تلاوة.

بضغطة هنا

يمكنك الإنتقال إلى الفهرس كامل/ وإلى الأجزاء مقسمة

بضغطة هنا

يُمكنك تغيير وضع العرض إلى عرض تفسير كل آية تحتها هكذا.

بضغطة هنا

إمكانية تغيير اللغة كاملة للتطبيق، إمكانية تغيير ألوان التطبيق، إمكانية تفيير حجم الخط/ تحديد طريقة العرض.

سهولة الإنتقال

حيث يمكنك الإنتقال بين الصفحات بطريقة مختلفة وسهلة إذا وددت الإنتقال لصفحة معينة بسهولة دون التمرير طويلًا حتى الوصول إليها.

لتحميل التطبيق للأندرويد

السعر: Free

لتحميل التطبيق للأيفون

السعر: Free

تطبيقات أخرى يُنصح بها

وتلك مجموعة من التطبيقات التي ستهمك بالتأكيد إذا أتيت لهذا المقال!

تمكين

تطبيق تمكين هو أحد أفضل التطبيقات الإسلامية والقرآن الكريم لهاتفك، وللإنسان المسلم الذي في طريق المحافظة على حفظ القرآن وتثبيته

حيث هو تطبيق مصمم وموجه لمن يود حفظ القرآن الكريم ومراجعته، فما يفعل هذا التطبيق؟ كيف يفيدك؟ يقوم بالإستماع إليك وتنيهك على أخطائك، كما يوفر جدول لحفظ القرآن الكريم، مما يجعله أحد أفضل تطبيقات إسلامية وقرآن كريم لهاتفك.

لتحميل التطبيق

السعر: Free

تسميع

تطبيق تسميع أحد أفضل تطبيقات قرآن كريم، والذي يمكن أن يكون مكملًا للتطبيق الذي سبقه ففيما يفيدك هذا التطبيق؟

يقوم بالتصحيح، حيث يقوم بتلقي تسميعك للقرآن الكريم ومساعدتك على إتمامه بشكلٍ كامل ودون أخطاء، فتطبيق تسميع يُمكنك من تسميع ما تحفظه من القرآن الكريم، ويقوم بردّك عند الخطأ أو عند السكوت في حالة النسيان، أو قراءة آية في غير موضعها، حيث تم تطوير التطبيق بشكلٍ احترافي وكبير وذلك ما يجعله ضمن أفضل تطبيقات قرآن كريم.

لتحميل التطبيق

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نضر ( حديث – Hadith )

القرآن الكريم والحديث هم ما يتوجب عليها دومًا الحفاظ عليهم في الحفظ والقراءة، والأحاديث النبوية هي أحد الكنوز الدنيوية التي تعد طريق لنسير على نهجه في دنيانا

فأحاديث النبي صلي الله عليه وسلم هي التي توجهنا نحو ما يجب، وما لا يجب، وتطبيق نضر هو عمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها” حيث تقوم فكرة التطبيق هي عرض الأحاديث بشكلٍ يومي، كل يوم يقوم بعرض حديث لك مع شرحه شرحًا تامًا وإمكانية ترجمته للإنجليزية أيضًا، ولهذا يعد أحد أفضل تطبيقات إسلامية وقرآن كريم.

للتحميل

السعر: Free

وإلى هنا نختتم مقالنا لـ أفضل تطبيقات قرآن الكريم قمت بتجربتهم!