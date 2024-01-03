تكنولوجيا: ثروة إيلون ماسك على منصة X تنخفض إلى 12 مليار دولار، بانخفاض 71% عن الاستحواذ الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد إيلون ماسك بلا شك واحدًا من أغنى الأفراد وأكثرهم نجاحًا في العالم. وبصفته مليارديرًا أنشأ سوق السيارات الكهربائية مع شركة Tesla، فهو أيضًا يغزو الفضاء من خلال SpaceX و Starlink.

ومع ذلك، على الرغم من كل هذه المشاريع الناجحة، ارتبط ماسك مؤخرًا بشكل أساسي بمنصة تويتر (X)، الذي استحوذ عليها مقابل 44 مليار دولار.

ولسوء الحظ، فإن قيمة المنصة، التي تخسر الأموال يمينًا ويسارًا، أصبحت الآن أقل بنسبة 71% مما اشتراها به إيلون ماسك. وتبلغ قيمة منصة X الآن 12 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 71% عن الاستحواذ.

يعمل ماسك باستمرار على حل أكبر مشكلة تواجهها المنصة وهي تحقيق الدخل. بالطبع، هناك بعض الأخطاء التي تحدث في هذه العملية، ولا يستجيب ماسك بعناية شديدة للانتقادات.

فعلى سبيل المثال، تم اتهام المنصة مؤخرًا بمعاداة السامية. وعندما سُئل ماسك عن أفكاره حول هذا الموضوع، استخدم عبارة” اذهبوا إلى أنفسكم ” فيما يتعلق بالمعلنين. وبطبيعة الحال، تسببت هذه الاستجابات في ظهور مشاكل جديدة بدلا من حل المشاكل الحالية.

وقد أنهت العديد من الشركات، بما في ذلك شركة أبل، اتفاقياتها الإعلانية مع تويتر. وتحت قيادة ماسك اتخذت الشركة بعض الخطوات لمنع مثل هذه المشكلات وتجنب الاعتماد على الإعلانات.

على سبيل المثال، قدمت Grok AI ميزات مثل البث الخالي من الإعلانات والمشاركة المنسقة من خلال اشتراك X Premium. ومع ذلك، لا يبدو أن هذا قد نجح، حيث تستمر قيمة X في الانخفاض.

قام صندوق Fidelity، وهو صندوق استثمار مشترك دعم في البداية شراء إيلون ماسك لـ X، بتخفيض قيمة المنصة بنسبة 71.5%. وأدى هذا الانخفاض إلى أن تبلغ قيمة المنصة 28.5% فقط من قيمة الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار في عام 2022.

وفي الوقت نفسه، شهد المنافسون مثل Meta وSnap زيادة في قيم الأسهم، ووضعوا أنفسهم كخيارات إعلانية أكثر أمانًا مقارنة بـ X.

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