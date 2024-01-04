المواصفات الكاملة لهاتفي Realme 12 Pro و Realme 12 Pro+ تظهر على منصة TENAA

تمت الإشارة الى هاتفي Realme 12 Pro وRealme 12 Pro+ يوم أمس على منصة TENAA الصينية او شبكة الاتصالات الصينية، وهما هاتفين رأينا صورتهما بالفعل، واليوم اكتملت بياناتهما بمواصفات كاملة، مما يؤكد عمليًا أنهما الهاتفين القادمين من ريلمي في فئة ممتازة تشتهر بها ريلمي في الأسواق العالمية، ريلمي من الشركات التي تهتم بالفئة المتوسطة بشكل كبير وتقدم هواتف ممتازة جدًا للحصول عليها، خاصة مع التطور الكبير في هذه الأجهزة.

مواصفات هاتفي Realme 12 Pro وRealme 12 Pro+

سيتشابه الإصداران من الخارج، بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1080 بكسل، وثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أمامية وحيدة كالمعتاد، الاختلاف الفعلي سيكون في مواصفات المعالج نفسه، وفي مواصفات الكاميرات نفسها كذلك، غير ذلك قد يكون الهاتفين بالكامل متماثلين في كل شيء، فما الفوارق؟

يظهر Realme 12 Pro بتردد معالج يبلغ 2.2 جيجاهرتز، وستحتوي مجموعة الكاميرات الثلاث الخلفية على مستشعرات 50 ميجابكسل و 32 ميجابكسل و 8 ميجابكسل – على الأرجح مع عدسات واسعة، وعدسة تقريب بصري 2x، وأخيرًا عدسة Ultrawide، أما الكاميرا الأمامية فستحمل مستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

ظهر الهاتف مع أربعة خيارات للرام هي 6 جيجابايت، و8 جيجابايت، و12 جيجابايت، و 16 جيجابايت، بينما تبلغ السعة التخزينية 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت، ولا يزال تركيب الذاكرة غير معلوم من ريلمي، هل ستتكرر نسخة الـ8 جيجا رام ام لا على سبيل المثال، هذا شيء سيظهر عندما يتم الإعلان عن الهواتف في وقت قريب.

يتمتع Realme 12 Pro+ بنفس تصميم وشاشة الريلمي 12 برو العادي، وعلى الأرجح بسبب انه نفس الحجم فقد يحمل الهاتف نفس حجم البطارية رغم اختلاف المعالج، حيث انه في الغالب مما تسرب سيحمل معالج Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 وهو واحد من المعالجات الممتازة جدًا في الفئة المتوسطة.

يحمل الهاتف مستشعرات كاميرات 64 ميجابكسل و 50 ميجابكسل و 8 ميجابكسل، وقد أكدت الشركة بالفعل وجود عدسة periscope في الهاتف للتقريب البصري، نعتقد انه في الأغلب الكاميرا الـPeriscope ستكون التي بمستشعر 50MP لأن هذه الإعدادات مشابهة للإعدادات التي كانت موجودة في Realme GT5 Pro، لا شيء مؤكد ولا شيء رسمي بعد، سننتظر اطلاق الهواتف وسنتابع كل جديد حولهم.

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