5 ميزات مدمجة في iPhone تحتاج إلى تفعيلها لحماية الخصوصية والأمان

تحرص آبل على سلامة المستخدمين ودائما ما توفر لهم الخصوصية والأمان ولهذا ستجد عدد من ميزات الأمان في iPhone والمصممة لتعزيز الحماية وتأمين البيانات والمعلومات الحساسة وحتى المحافظة على سلامتك، وإذا كنت أحد مستخدمي هاتف آبل الذكي، تابع قراءة هذا المقال حيث سنتعرف على أهم 5 ميزات مدمجة في الآيفون لحمايتك وتأمين الهاتف وتعزيز الخصوصية في 2024.

ميزة حماية الأجهزة المسروقة

تزداد عمليات سرقة أجهزة iPhone‌ لأنها هواتف باهظة وأحد أشهر الطرق الشائعة حاليا، تتم من خلال مراقبة اللص للضحية في الأماكن العامة لمعرفة كلمة سر الهاتف ومن ثم يقوم بالسرقة وتغيير كل شئ حتى لا يستطيع الضحية تفعيل ميزة العثور على الآيفون أو قفل الهاتف عن بعد أو فعل أي شئ آخر، ولهذا أطلقت آبل ميزة حماية الأجهزة المسروقة وبتفعيلها، سوف تحتاج إلى المصادقة البيومترية إما عبر بصمة الوجه أو الإصبع للقيام بمهام حساسة وهذا يشمل، عرض كلمات السر في خدمة ‌iCloud‌ Keychain وإيقاف وضع الفقدان ومسح أي محتوى أو تغيير في الإعدادات وهناك وظائف أخرى تحتاج إلى المصادقة إلى جانب الإنتظار لمدة ساعة قبل أن تعمل مثل تغيير كلمة مرور معرف آبل ورمز الدخول للجهاز وإزالة بصمة الوجه أو الإصبع إلى جانب تعطيل ميزة ‌Find My‌. ولا تزال ميزة حماية الأجهزة المسروقة متاحة فقط ضمن الإصدار التجريبي iOS 17.3 ولكنها سوف تصل قريبا لكافة مستخدمي الآيفون من أجل حمايتهم وتأمين هواتفهم في الأماكن العامة.

ميزة الإطمئنان

إذا كنت ستخرج إلى مكان ما، فيمكنك استخدام ميزة الإطمئنان في تطبيق الرسائل على الآيفون من أجل السماح لصديق أو أحد أفراد العائلة بمعرفة المكان الذي ستذهب إليه ومتى يجب أن تصل بشكل تلقائي، وتعمل الميزة كالتالي، عندما تحاول الوصول لوجهة ما وفي حال قمت بالتوقف في منتصف الطريق، سيقوم تطبيق الرسائل بإرسال رسالة إليك لمعرفة ما يحدث، وإذا لم تستجب، فستتم مشاركة معلومات مهمة مثل مستوى البطارية والموقع والمسار الذي سلكته وإشارة الشبكة وآخر مرة قمت فيها بفتح الآيفون ولتشغيل الميزة، اذهب لتطبيق الرسائل ثم اضغط على أيقونة + ثم المزيد وبعدها ميزة الإطمئنان واختر إما إعلام الشخص الآخر عندما تصل لوجهتك أو حدد فترة زمنية بعد إنتهائها يتم إخطار الطرف الآخر.

ميزة ‌Find My iPhone

ميزة ‌Find My‌ يمكنها تحديد آخر مكان لجهاز الآيفون الخاص بك عندما تتم سرقته أو تفقده، ومع ذلك يمكنك الإعتماد عليها من أجل إعلام أحد أفراد العائلة أو صديق لك عندما تقوم بتغيير مكانك ومن أجل منح الطرف الآخر إمكانية الوصول إلى موقعك عبر تطبيق ‌Find My‌. انتقل إلى ‌Find My‌، واختر علامة تبويب الأشخاص، ثم انقر فوق مشاركة موقعي. بالإضافة إلى ذلك، تستطيع معرفة وتتبع مكان أصدقائك عندما تكونوا في مكان قريب أو بين حشد من الناس ولكن لإستخدام تلك الميزة، يجب أن يكون بحوزتك أنت والطرف الآخر آيفون 15.

ميزة الهوية الطبية

تأكد من تحديث بياناتك الطبية في تطبيق صحتي. من خلال الذهاب إلى ملف التعريف الخاص بك، ثم انتقل إلى الهوية الطبية لتحديث معلوماتك. وتعد الهوية الطبية ميزة مهمة جدا في حالات الطوارئ حيث يمكن من خلالها أن يتعرف المسعفين على المعلومات الطبية الخاصة بك من شاشة قفل iPhone بما في ذلك إسمك وعمرك والحساسية التي تُعاني منها وأي شئ آخر ومن يمكن الإتصال به.

ميزة التحقق من الأمان

قدمت لنا آبل ميزة Safety Check أو التحقق من الأمان على الآيفون والتي يمكن الإستفادة منها إذا كان هناك خطر عليك من شخص قريب لك (مثل الشريك) أو أي شخص آخر تشاركه المعلومات الخاصة بك، وبمجرد تفعيل ميزة Safety Check عبر الإعدادات ثم الخصوصية والأمان وبعدها التحقق من الأمان، سوف تكون قادر على تقييد الرسائل وفيس تايم وحتى تغيير كلمة سر معرف أبل ورمز الدخول لجهازك كما تستطيع إعادة تعيين أذونات خصوصية النظام وحتى التطبيقات.

لايفوتك: 5 منتجات عفا عليها الزمن لا تزال Apple تبيعها في 2024

أخيرا، هذه كانت 5 ميزات مهمة جدا لحماية الخصوصية والأمان في الآيفون، تحتاج إلى تفعيلها على الفور لتعزيز الحماية وتأمين بياناتك وملفاتك وكل شئ في جهاز الايفون الخاص بك، علاوة على ذلك، هناك بعض ميزات الأمان الأخرى التي يوفرها صانع iPhone مثل الإتصال بالأقمار الصناعية عندما تكون في مكان خارج نطاق التغطية وهناك الإتصال بخدمة 911 في الحالات الطارئة وميزة اكتشاف الإصطدام عند وقوع حادثة بالسيارة.