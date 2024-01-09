تكنولوجيا: نظارات ViXion01 تعمل على تقليل إجهاد العين عن طريق التركيز نيابةً عنك #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرضت شركة ViXion، وهي شركة فرعية من شركة Hoya اليابانية المتخصصة في مجال البصريات، نظارة ViXion01 في معرض CES 2024، والتي تستهدف الأشخاص الذين يعانون من تركيز أعينهم بسبب الإجهاد.

يوجد داخل ViXion01 مستشعر ToF (وقت الطيران) الأمامي، والذي يتيح لها قياس مسافة الجسم المستهدف وضبط عدساتها بسرعة أثناء التنقل.

يشبه المفهوم الأساسي نموذجًا أولي لجامعة يوتا ظهر في معرض CES 2017، لكن ViXion تمكنت من تصغيره والبدء في تسويقه.

ووفقًا لمدير المشروع “توشيهارو أوشيومي“، فإن الجهاز سيفعل المعجزات لتحسين التفاصيل الدقيقة في تطبيقات مثل تجميع مجموعة النماذج أو قراءة الطباعة الصغيرة.

يبدو الإعداد الأولي واضحًا، ستضطر أولاً إلى تحريك كلتا العدستين يدويًا للحصول على صورة مركزية واحدة، ثم ستنتقل إلى قرص ضبط الديوبتر الموجود على اليمين لتسليط الضوء على مقل العيون.

وفي حين أن ViXion01 تزن 50 جرامًا، فإن الدوائر الرئيسية والبطارية الموجودة على اليمين أحدثت خللًا واضحًا في التوازن.

ومع ذلك، هناك بعض المحاذير. أولاً، تؤكد ViXion على أن هذا ليس جهازًا طبيًا، ويجب عليك تجنب ارتدائه أثناء القيادة أو ممارسة الرياضة، وهو أمر منطقي نظرًا لمجال الرؤية المحدود بسبب الحلقات السوداء التي تحتوي على العدسات.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب أن يكون عمر البطارية 10 ساعات كافيًا، ومن ثم يتم شحنها لمدة ثلاث ساعات عبر USB-C. كما أنها ليست مقاومة للماء، على الرغم من أنها حاصلة على تصنيف IPX3 لمقاومة الماء، والذي ربما يجعلها قادرة على تحمل المطر الخفيف أو العرق.

تتوفر ViXion01 الآن للطلب المسبق في اليابان مقابل 99000 ين (حوالي 690 دولارًا)، ومن المتوقع أن تبدأ الشحنات في شهر فبراير.

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