شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Pay.. كيفية إجراء الدفع الرقمى على جهاز iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح خدمة Apple Pay إجراء عمليات شراء عبر الهاتف المحمول باستخدام بطاقات الائتمان الموجودة لديك، ما عليك سوى تحميل هذه البطاقات في تطبيق Apple Wallet على جهاز iPhone الخاص بك، ويمكنك إكمال عمليات الشراء في ثوانٍ دون سحب محفظتك أو بطاقات الائتمان من جيبك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيف تستخدم خدمة Apple Pay؟

تعمل خدمة Apple Pay جنبًا إلى جنب مع تطبيق Apple Wallet، والذي يمكنك العثور عليه على معظم أجهزة Apple، بما في ذلك أجهزة iPhone وApple Watch وMac، وبعد تحميل تطبيق Apple Wallet الخاص بك باستخدام بطاقة ائتمان واحدة أو أكثر، يمكنك استخدام Apple Pay لإكمال عمليات الشراء في محطات نقاط البيع في العديد من المطاعم ومحلات البقالة ومتاجر البيع بالتجزئة.

ستكون هناك علامة تشير إلى أن الجهاز يقبل Apple Pay أو بطاقات ائتمان الضغط للدفع، ولإجراء الدفع، اضغط مرتين على الزر الجانبي لهاتفك واستخدم Face ID أو Touch ID لتطبيق المصادقة ، فهذا يمنع أي شخص غريب من استخدام هاتفك لإجراء عمليات شراء باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بك.

سيتم تحديد بطاقتك الائتمانية الافتراضية تلقائيًا، إذا كنت تريد استخدام بطاقة مختلفة، فقم بالتمرير خلال القائمة وحدد بطاقة مختلفة.

وضع هاتفك بالقرب من قارئ بطاقة الائتمان بالجهاز حتى تظهر علامة اختيار، اكتملت معاملتك.

كيف يمكن الوصول إلى حساب Apple Pay؟

يمكنك التحقق من رصيد حساب Apple Pay الخاص بك وسجل المعاملات في أي وقت من خلال البحث في تطبيق Apple Wallet، حيث تتبع Apple Pay معلومات الحساب لكل بطاقة تستخدمها مع Apple Pay بشكل منفصل.

كما أنه على جهاز iPhone الخاص بك، ابدأ تشغيل تطبيق Wallet واضغط على البطاقة التي تريد مراجعتها، يجب أن تكون قادرًا على رؤية تفاصيل مثل رصيدك وسجل المعاملات.