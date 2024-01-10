شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Pay.. كيفية إجراء الدفع الرقمى على جهاز iPhone والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتيح خدمة Apple Pay إجراء عمليات شراء عبر الهاتف المحمول باستخدام بطاقات الائتمان الموجودة لديك، ما عليك سوى تحميل هذه البطاقات في تطبيق Apple Wallet على جهاز iPhone الخاص بك، ويمكنك إكمال عمليات الشراء في ثوانٍ دون سحب محفظتك أو بطاقات الائتمان من جيبك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".
كيف تستخدم خدمة Apple Pay؟
سيتم تحديد بطاقتك الائتمانية الافتراضية تلقائيًا، إذا كنت تريد استخدام بطاقة مختلفة، فقم بالتمرير خلال القائمة وحدد بطاقة مختلفة.
وضع هاتفك بالقرب من قارئ بطاقة الائتمان بالجهاز حتى تظهر علامة اختيار، اكتملت معاملتك.
كيف يمكن الوصول إلى حساب Apple Pay؟
يمكنك التحقق من رصيد حساب Apple Pay الخاص بك وسجل المعاملات في أي وقت من خلال البحث في تطبيق Apple Wallet، حيث تتبع Apple Pay معلومات الحساب لكل بطاقة تستخدمها مع Apple Pay بشكل منفصل.
كما أنه على جهاز iPhone الخاص بك، ابدأ تشغيل تطبيق Wallet واضغط على البطاقة التي تريد مراجعتها، يجب أن تكون قادرًا على رؤية تفاصيل مثل رصيدك وسجل المعاملات.
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