سامسونج تطرح جالاكسي A15 وجالاكسي A25 في سويسرا بأداء قوي ومواصفات معقولة

جالاكسي A15 وجالاكسي A25 يظهران في سويسرا بشكل رسمي، بتقديم أداء قوي ومواصفات معقولة على ما تدفعه من مال في الهواتف، هواتف سامسونج الجديدة هي أجدد ما تقدمه في الفئة الإقتصادية، مع تحسين كبير في المواصفات والمميزات التي تضعها سامسونج في الفئة المتوسطة، الهواتف الرخيصة صارت تصبح أفضل وهذا أمر ممتاز، فما التفاصيل؟

جالاكسي A15 الجديد

يتميز A15 بنسختين تختلفان فقط في المعالج ودعم الشبكات فقط؛ حيث تعمل نسخة 4G بشريحة Helio G99، بينما تأتي نسخة 5G بشريحة Dimensity 6100+ الأسرع، أما المواصفات الأخرى فهي متطابقة بين النسختين، بما في ذلك شاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، هذا الهاتف توفره سامسونج بثلاثة ألوان: الأسود والأزرق والأصفر، يبلغ سعر نسخة 4G حوالي 179 فرنك سويسري (190 يورو)، بينما تكلف نسخة 5G حوالي 209 فرنك سويسري (225 يورو)، ويتوفر الهاتف بنسختيه الآن على المتجر الالكتروني على ان يتوفر في المتاجر الطبيعية في وقت لاحق.

جالاكسي A25 الأقوى

يأتي Galaxy A25 بقوة أكبر بفضل معالج Exynos 1280 الأكثر أداءً مقارنةً بطراز A15، تظل بقية الميزات الرئيسية متشابهة، بما في ذلك حجم الشاشة وسعة البطارية والكاميرا الرئيسية الخلفية. تطرح سامسونج A25 في سويسرا بسعر 279 فرنك سويسري، وهو ما يقارب السعر في ألمانيا الذي يبلغ 300 يورو، ولكن يرتفع سعر الهاتف في فرنسا إلى 320 يورو، على الرغم من توفر نفس خيارات الذاكرة واللون، ربما ذلك يرجع لأن فرنسا تضع قواعد خاصة بشأن الهواتف المُباعة داخل فرنسا والاكسسوارات المُرفقة معهم.

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