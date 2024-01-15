سرقة الواي فاي: كيف تحمي شبكة Wi-Fi من الاختراق؟

سرقة الواي فاي مشكلة من المشكلات التي يواجهها المستخدمون إن لم يوفروا الحماية المناسبة لشبكاتهم فتصبح عرضة للاختراق، يمتلك معظمنا شبكة Wi-Fi في منزله، ويمكن أن يسبب ذلك مشكلتين: أن تعمل إشارات الواي فاي على نفس التردد ويمكن أن تسبب تداخلًا بين الشبكات خاصة إذا كنت تعيش في مبنى سكني، وثاني مشكلة هي أن بدون الحماية الصحيحة، يمكن لشخص ما اختراق شبكات الواي فاي الخاصة بك واستخدامها دون إذنك.

كيف تتخلص من سرقة الواي فاي؟

ربما تقوم بقراءة هذا المقال لأنك تشك في أن هناك شخصًا يتسلل أو يستخدم شبكة Wi-Fi دون إذنك، وعندما يتم سرقة الواي فاي الخاص بك فيمكن أن تتم سرقة معلومات من جهازك أو إصابة الأجهزة في شبكتك بفيروس، ولكن لا داعي للقلق فيمكن مقاومة الاختراق بسهولة، دعونا نبدأ بنظرة عامة أساسية حول إدارة الشبكة اللاسلكية، وهي الخطوة الأولى نحو الحفاظ على أمان إعدادات شبكة الواي فاي الخاصة بك.

ما هي شبكات الواي فاي:

تتألف شبكة Wi-Fi من اتصال إنترنت واسع من خلال خدمة DSL أو الكابل أو القمر الصناعي، بحيث تقوم بتوصيل الجهاز المسؤول عن توصيل الإنترنت بموزع لاسلكي (هوائي) يقوم بتوزيع الإنترنت على شكل موجات كهرومغناطيسية تلتقطها الأجهزة لتحصل منها على الإشتراك بالإنترنت بالكامل.

الشبكة المحلية (LAN):

تُستخدم هذه الشبكة المحلية لتوصيل ملحقات الحاسوب مثل جهاز الكمبيوتر الشخصي أو اللابتوب والطابعة، فيحتوي جهاز الراوتر على ما يُسمى ببروتوكول الضبط الديناميكي للمضيف، او Dynamic Host configuration protocol اختصارها DHCP، وفي الأساس يُعد DHCP بمثابة قائمة بالأجهزة التي ستتصل بالإنترنت كلها.

العنوان الفعلي للجهاز (MAC):

عنوان MAC هو عنوان مرتبط بالجهاز نفسه، لا يتغير ويتحدد بكارت الإنترنت الخاص بك، هذا العنوان يُستعمل في الربط بالشبكة وتحديد عنوان الـIP الخاص بالجهاز على الشبكة، عنوان لا يتغير وثابت مقترن بالهاردوير نفسه، بدون هذا العنوان لا يمكن للجهاز الحصول على عنوان IP نهائيًا.

اسم الشبكة (SSID):

هو الاسم الذي يحدد شبكة Wi-Fi افتراضيًا، قد يكون هذا اسم جهاز الراوتر الخاص بك ولكن يمكنك أن تقوم بتغييره إلى شيء آخر كيفما ترغب، كلمة SSID هي اختصار لجملة Service set identifier وهو اسم الشبكة الخاصة بك، بالطبع هذا شيء لا يؤثر على حماية الشبكة بل هو أمر تحدده بما تحب وبما تراه مناسبًا لك.

إعداد شبكة آمنة للتخلص من سرقة الواي فاي:

هناك أسباب عديدة تجعل اتصال الإنترنت اللاسلكي الخاص بك بطيئًا، أحد هذه الأسباب قد يكون هو ابتعادك عن الشبكة او التقاطك لها بشكل ضعيف، التقاطك لها بشكل ضعيف قد يكون بسبب وجود عوائق بينك وبين الشبكة او وجود الكترونيات محيطة بالراوتر نفسه مما يؤثر على الشبكة ويشوش عليها، وهناك احتمالية انك لست وحدك على الشبكة وهناك شخص آخر يستعملها معك، ولذلك يجب ان تبدأ بالتفكير بشكل جدي في حماية للشبكة، اول جدار حماية لك في هذه الرحلة هو بالتأكيد كلمة المرور، يجب ان تستعمل كلمة مرور قوية من اجل حماية شبكتك.

العنصر الأساسي للأمان اللاسلكي هو بروتوكول للتشفير مثل WPA2، كل ما عليك فعله هو إعداد أمان WPA2 على جهاز الراوتر الخاص بك وتعيين كلمة مرور للشبكة، اجعلها شيئًا يمكنك تذكره وليس من السهل على الآخرين تخمينه فعلى سبيل المثال اختيار كلمة مرور مثل 12345 هو خيار غير مناسب إن كنت تريد المحافظة على شبكة Wi-Fi من الاختراق، الآن في 2024 وصلنا الى انه تم إيقاف استخدام المعايير القديمة مثل WEP والجيل الأول من WPA لصالح WPA2 الأكثر أمانًا، والذي يتم استبداله الآن ببطء بـ WPA3 الذي يُعد الإصدار الثالث والأحدث لأمان WPA، ونظرًا لأن هذا المعيار يتطلب مواصفات أجهزة خاصة فلا تزال العديد من الأجهزة القديمة غير قادرة على استخدامه مع شبكة Wi-Fi لكن WPA2 موجود وجيد.

وإذا كنت تتساءل عن كيفية تكوين كلمة المرور الخاصة بك؟ فيتغير ذلك باختلاف نوع جهاز الراوتر الذي لديك، ولكن بشكل عام انت تدخل الى العنوان الرئيسي للراوتر وهو 192.168.1.1، ويكون الدخول عادةً سهل، حيث يستخدم معظم المصنعين اسم مستخدم وكلمة مرور سهلين كـadmin للاسم وكلمة المرور، كما انه يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور على الراوتر نفسه او في الدليل الخاص به، وفي حالة انك قمت بتغيير الاسم وكلمة المرور لن يستطيع احد الوصول اليهم بسهولة فهذا عامل امان اضافي جيد.

طريقة الكشف عن سرقة الواي فاي:

يعتبر تفعيل أمان WPA2 أمرًا يستبعد احتمالية قدرة أي شخص على سرقة اتصالك بالإنترنت، ولكن هناك وسيلة سهلة لاكتشاف المتسللين، نظرًا لأن كل جهاز متصل بشبكتك لديه عنوان IP وعنوان MAC فريد، فيمكنك بسهولة رؤية قائمة بالأجهزة المتصلة التي غالبًا ما تأتي تحت قائمة تسمى Clients او Devices في إعدادات الراوتر الخاص بك، منها ستعرف ان كان هناك شخص آخر على الواي فاي ام لا، في حالة وجود أجهزة أخرى يمكنك اخفاء شبكة الواي فاي بسهولة وبذلك تزيد من مستويات الحماية الخاصة بالشبكة.

ماذا تفعل إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يقوم بسرقة الواي فاي الخاص بك بانتظام؟

يمكنك ببساطة إيقاف تشغيل جميع أجهزة الواي فاي الخاصة بك، مثل هاتفك وجهاز الكمبيوتر المحمول ثم انتظر وجود إشارات ضوء وامضة على واجهة جهاز الراوتر، وإذا كان يبدو أن الراوتر يظهر نقل البيانات حتى مع إيقاف تشغيل أجهزة عائلتك، فقد تكون قريبًا من مخترق لشبكتك. يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات الهواتف الذكية مثل WiFi Thief Detector أو بالنسبة لمستخدمي نظام iOS فهناك WIFI Gaurd والتي تساعدك على اكتشاف المتسللين. برامج رصد الإنترنت هي خيار آخر، فبرنامج مثل Wireless Network Watcher يتيح للمستخدمين على نظامي التشغيل Windows و MacOS البقاء على اطلاع على جميع الأجهزة المتصلة والنشاط المشبوه المحتمل، عندما تشغل البرنامج، سترى ألقاب أجهزتك الحاسوبية، وكذلك علامات الشركات المصنعة للأجهزة المتصلة

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إذا كنت لا تزال مشوشًا بسبب كثرة الأجهزة لديك، يمكنك إيقاف تشغيل كل جهاز ومراقبة اختفائه من القائمة، إذا قمت بإيقاف تشغيل جميع أجهزة الواي فاي الخاصة بك ورأيت أن هناك أجهزة لا تزال نشطة فأنت على مسافة خطوة من تحديد المشكلة، وإذا لم تتمكن من تحديد جهاز على شبكتك، قم ببساطة بتغيير كلمة المرور، ستحتاج إلى إعادة إدخال كلمة المرور على جميع الأجهزة التي تستخدم شبكة Wi-Fi وكلما كانت الكلمة مرور طويلة وصعبة التخمين، كلما كانت شبكتك آمنة.