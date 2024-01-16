سامسونج جالاكسي A35 يظهر في اختبار Geekbench بمواصفات متوسطة

ظهر هاتف سامسونج جالاكسي A35 في تسريبات توضح تصميمه قبل شهرين، واليوم تم رصده على منصة Geekbench الشهيرة لإختبارات الأداء، وكشف الاختبار عن مواصفات الجهاز، والتي تشمل معالج Exynos 1380 وذاكرة RAM بسعة 6 جيجابايت، وهي مواصفات متوسطة متوقعة من أي هاتف متوسط، فما الجديد هنا؟ لنتحدث قليلًا عن هاتف سامسونج جالاكسي A35 الجديد.

سامسونج جالاكسي A35 يظهر على الساحة

حصل الجهاز الذي يحمل رقم الطراز SM-A356U على 697 نقطة في اختبار الأداء أحادي النواة، و 2332 نقطة في اختبار الأداء متعدد النواة، قد تبدو هذه النتائج غير مبهرة مقارنة بجهاز آخر من سلسلة Galaxy A يمتلك نفس المعالج. لكن التفسير المنطقي هو أننا ننظر إلى نموذج أولي، ومن المرجح أن يتم تحسين الأداء بشكل كبير قبل إطلاق الهاتف رسميًا، سامسونج لاتزال تعمل على تحسين السوفتوير الخاص بالهاتف.

معالج Exynos 1380 يمنح Galaxy A35 قوة معالجة محسنة

لم يكشف اختبار Geekbench عن هوية المعالج بشكل صريح، لكننا نعلم أنه Exynos 1380 من خلال رقم طراز اللوحة الأم s5e8835 والمعلومات عن المعالج، وسيحصل سامسونج جالاكسي A35 على وحدة معالجة مركزية تحتوي على 4 أنوية Cortex-A78 بتردد 2.4 جيجاهرتز، و 4 أنوية Cortex-A55 بتردد 2.0 جيجاهرتز، وهي نفس الوحدة المستخدمة في كل من Galaxy A54 و Galaxy M54/F54.

بالرغم من أن أداء المعالج Exynos 1380 لم يكن مذهلاً في هاتف Galaxy A54، إلا أننا نعتقد أنه مناسب تمامًا للهاتف الأرخص Galaxy A35. كما أن صناعة سامسونج للمعالج ستجعل الهاتف الجديد ترقية كبيرة عن أجهزة Galaxy A3x السابقة، والتي كانت تحتوي على معالجات تحمل نواتين فقط للأداء المرتفع وباقي الأنوية كانت للأداء المتوسط.

مواصفات أخرى متوقعة

لا يكشف اختبار Geekbench عن جميع مواصفات الجهاز، لكن التسريبات السابقة تشير إلى أنه سيأتي بشاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة مع دقة Full HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، وكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، هذا شيء طبيعي تقريبًا في معظم هواتف سامسونج وقد تستمر هذه الصيحة وقتًا أطول.

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