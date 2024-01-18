نظارة Apple Vision Pro قادمة بدون دعم شبكات Wi-Fi 6E أو تقنية UWB

تمت الموافقة على نظارة آبل Vision Pro من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، هذا يعني أنها تمكنت من اجتياز كافة التوصيات والقواعد التنظيمية كما أنها تمتثل للقيود المفروضة بجانب المعايير الخاصة بالسلامة والأمان عند الإستخدام وبالتالي، باتت آبل جاهزة من أجل تقديمها بشكل رسمي للمستخدمين ومع ذلك، يبدو أن نظارة الواقع المختلط تفتقد لعدد من التقنيات والميزات المهمة بالرغم من سعرها المرتفع والذي قد يجعلها مناسبة لفئة محددة فقط وهم الأثرياء.

نظارة Apple Vision Pro

استنادا إلى ملف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، نظارة آبل باهظة الثمن لن تدعم تقنيات جديدة بما في ذلك، شبكات Wi-Fi 6E أو حتى 7، وبالتالي ستدعم آبل فيجين برو شبكة Wi-Fi 6 فقط مما يعني أنها ستفتقد ميزات مهمة مثل اتصالات لاسلكية أسرع وأمان أفضل وتداخل وزمن إنتقال أقل.

أيضا لن تدعم نظارة أبل تقنية النطاق فائق العرض UWB والتي ظهرت مع آيفون 11 وحتى آيفون 15 ومن خلالها يمكن مشاركة البيانات بضعف السرعة التي يوفرها الواي فاي كما أنها تعمل على تحديد الأماكن بشكل أكثر دقة.

المواصفات والسعر

كانت آبل قد كشفت النقاب عن نظارة Apple Vision Pro في العام الماضي بسعر 3499 دولارا وأوضحت الشركة أن نظارة الواقع المختلط مصنوعة من قطعة فريدة من الزجاج الرقائقي ثلاثي الأبعاد مع إطار من سبائك الألومنيوم ينحني ليغطي وجه المستخدم، كما تتميز النظارة بمجموعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار المتقدمة التي تعمل معًا لتمكين تجربة تفاعلية ودمج الواقع الرقمي مع المادي بشكل لا مثيل له، كما توجد مكبرات الصوت بالقرب من أذن المستخدم لتقديم الصوت المكاني وإنشاء بيئات ثلاثية الأبعاد كما في الحقيقية.

وعن المواصفات الأخرى الخاصة بنظارة فيجين برو، لا توجد تفاصيل كثيرة، فقط ستعمل فيجين برو بشريحة آبل M2 وسيكون هناك ذاكرة عشوائية بحجم 16 جيجابايت ومساحة تخزينية بحجم 256 جيجابايت كما ستعمل Apple Vision Pro بنظام التشغيل VisionOS، وهو مستوحى بشكل كبير من أنظمة التشغيل macOS وiOS وiPadOS، ويتميز نظام تشغيل النظارة بواجهة جديدة ثلاثية الأبعاد يمكن التحكم فيها عن طريق عين المستخدم ويديه وصوته كما يمكن بواسطة النظام، تصفح التطبيقات بمجرد النظر إليها أو النقر بالأصابع للاختيار أو تحريك المعصم للتمرير أو حتى استخدام الصوت للإملاء.

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أخيرا، سوف تبدأ طلبات الحجز المسبق لنظارة آبل Vision Pro يوم الجمعة 19 يناير وسوف تكون النظارة متاحة في المتاجر لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 2 فبراير وستصل إلى بلدان أخرى مثل كندا والصين وأستراليا والمملكة المتحدة خلال الفترة القادمة.