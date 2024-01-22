7 نصائح مهمة لإستخدام الذكاء الاصطناعي ChatGPT و Bard للتحضير لمقابلة عمل والحصول على الوظيفة!

تريد مساعدة في التحضير لمقابلة عمل للحصول علي وظيفة ؟ لا تقلق لست وحدك يا صديقي! يمكننا استخدام أصدقائنا ChatGPT أو Bard لمساعدتك في التحضير لمقابلة العمل فسر النجاح في مقابلة العمل يكمن في التحضير الجيد، يجب أن يكون لديك فكرة عما سيطلبونه منك، وكيف سترد وأن يكون لديك قائمة بالأسئلة لتطرحها عليهم.

1. معرفة مايبحث عنه الشركات في المتقدم للوظيفة بمساعدة ChatGPT و Bard

اسأل ChatGPT أو Bard ما الذي تبحث عنه الشركات عادةً عند إجراء مقابلة لوظيفة “……” في مجال “…. ”

– املأ الفراغات بمنصبك ومجالك؛ على سبيل المثال استخدمنا كاتب محتوى كعنوان وظيفي وتكنولوجيا كمجال.

وجدنا إجابة ChatGPT كالتالي :

وجدنا إجابة Bard كالتالي :

كما ترى، ستحتاج إلى إظهار هذه المهارات في مقابلتك؛ من المهم الإظهار وليس مجرد قول الأشياء، على سبيل المثال، من السهل أن تقول في سيرتك الذاتية أو خطاب التقديم أن لديك خبرة تقنية وأنك مطلع على الكثير، ولكن التحدث فعليًا في مجال عملك في مقابلتك سيوصلك حقًا إلى المستوى التالي.

2. تحديد أهم 3 مهارات تحتاجها في وظيفتك

دعونا نتحرك بخطوة محددة، من المهم أن يكون لديك فكرة عامة عما يبحث عنه أصحاب العمل في مجالك، ولكن من الأهم معرفة ما يبحث عنه مدير التوظيف الخاص بك على وجه التحديد.

للقيام بذلك:

انسخ وصف الوظيفة التي تتقدم لها إلى المحادثة مع مساعدك.

ثم اطلب منه تحديد أهم ثلاث مهارات في وصف الوظيفة هذا

مرة أخرى، ستحتاج لإظهار مهاراتك لصاحب العمل وليس مجرد إخباره أنك تمتلك هذه المهارات.

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3. اكتشف الأسئلة الأكثر شيوعًا بمساعدة الذكاء الاصطناعي

لابد أن تتأكد من أنك مستعد للإجابة على كل الأسئلة والتواصل بشكل واضح ومعرفة ما قد يُسأل منك يجعل التحضير أسهل بكثير. كما أنه سيجعلك أقل توترًا وأقل عرضة لتقطيع إجاباتك بكلمات حشو

اسأله عن أكثر عشرة أسئلة شيوعًا تطرحها الشركات عند إجراء مقابلة مع مرشحين لوظيفة [……….].

يمكنك أيضًا أن تكون أكثر تحديدًا وتطلب منه أسئلة مقابلة تقنية ؛ الأسئلة التقنية أو أسئلة مقابلة سلوكية.

قد يُطلب منك إظهار خبرتك من خلال تمارين حل المشكلات

قد يُسأل لك عن تجاربك السابقة بالتعاون وحل الصراعات أو كيف ستتعامل مع مواقف افتراضية معينة.

خاتمة

إستخدام الذكاء الاصطناعي للتحضير لمقابلة عمل أمر جيد وأصبح مهم جداً ولكن تظل كفاءتك وثقافتك وعلمك هي الأهم لذلك اهتم بتطوير مهاراتك ولا تتوقف عن التعلم !