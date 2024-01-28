لعبة fortnite تعود من جديد الى iOS في اوروبا لاحقًا هذا العام

أعلنت شركة آبل عن تغييرات كبيرة في توزيع التطبيقات على متجر تطبيقات iOS الخاص بها في الاتحاد الأوروبي، من خلال فتح نظام التشغيل المحمول الخاص بها لمتاجر التطبيقات البديلة، على الرغم من أن هذا التغيير محدود حاليًا بالدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، إلا أن شركة Epic Games تتطلع بالفعل إلى العودة بلعبتها الشهيرة لعبة fortnite بداية من اوروبا حتى باقي انحاء العالم في وقت لاحق.

العودة المرتقبة لـ لعبة Fortnite

أعلنت شركة Epic Games أنها ستقدم متجر ألعاب Epic Games الخاص بها إلى نظام iOS في وقت لاحق من هذا العام، والذي سيتضمن لعبة الباتل رويال الشهيرة، لم تحدد Epic بعد موعد إطلاق رسمي لمتجر ألعابها على iOS لكن التسريبات تشير الى ان هذا الإطلاق قد يكون في وقت لاحق هذا العام.

تأثير قانون الأسواق الرقمية

يُعد هذا خبرًا هامًا بالنظر إلى التاريخ بين آبل وEpic Games وكيفية إزالة آبل لـ لعبة Fortnite من متجر التطبيقات في عام 2020 بسبب انتهاك سياسات المتجر، والتي سمحت للمستخدمين بتجاوز نظام الدفع الخاص بآبل. قد يكون أحد التحديات المحتملة لمتجر ألعاب Epic الجديد على iOS هو حقيقة أن آبل ستكون لها رقابة على متاجر التطبيقات الطرفية وستحتاج إلى الموافقة على اقتراح Epic.

ستسمح التغييرات الجديدة بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي أيضًا بتطبيقات بث الألعاب على iOS، مما يعني أننا سنرى على الأرجح Xbox Cloud Gaming وNvidia GeForce Now على iOS في وقت ما من هذا العام.

تحميل فورت نايت للايفون والتطور المستقبلي

بهذه التغييرات، يُتوقع أن تحظى لعبة فورتنايت بإقبال كبير بعد عودتها على منصة iOS، ومع توفر تحميل فورت نايت للايفون، يتوقع المحللون أن تشهد فورت نايت باتل رويال ولعبة فورت نايت نموًا كبيرًا في الشعبية والإيرادات.

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