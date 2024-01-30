سامسونج تكشف مصير الذكاء الاصطناعي لجالاكسي بعد عام 2025

قام رئيس قسم الهواتف المحمولة في سامسونج T.M.Roh بفتح النقاش حول المستقبل المالي للذكاء الاصطناعي لهواتف سامسونج جالاكسي، ميزة Galaxy AI هي أبرز المزايا التي اطلقتها سامسونج في هواتف اس 24، ولكن هناك الكثير من الحديث حول مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، ما الأمر؟

سامسونج تمنح ميزات ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا للمشتركين المدفوعين في المستقبل

رئيس قسم الهواتف المحمولة في سامسونج T.M.Roh قد كسر الصمت حول خطط الشركة مع الذكاء الاصطناعي لجالاكسي بعد توقفه عن كونه مجانيًا في عام 2025، حصلت ET Telecom على تأكيد من روه بشأن ما كنا نعرفه بالفعل عن الذكاء الاصطناعي لجالاكسي عندما أطلقت سلسلة جالاكسي إس 24 قبل بضعة أسابيع، قال إنه على الرغم من الجهود الضخمة المستثمرة في تطوير الذكاء الاصطناعي لجالاكسي، ستظل ميزاته مجانية للعملاء حتى عام 2025.

ماذا سيحدث للذكاء الاصطناعي لجالاكسي بعد عام 2025

السؤال الذي يدور في ذهن الجميع هو ماذا سيحدث للذكاء الاصطناعي لجالاكسي بعد عام 2025 بمجرد توقفه عن كونه مجانيًا، كما يبدو لا تعرف الشركة أيضًا، قال روه للصحيفة إن الشركة لم تتخذ أي قرارات بشأن المستقبل المالي للذكاء الاصطناعي لجالاكسي بعد، ولكن لمح إلى خطط لإدخال ميزات ذكاء اصطناعي أكثر قوة في المستقبل للمشتركين المدفوعين.

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الذكاء الاصطناعي لسامسونج جالاكسي سيصل إلى 100 مليون جهاز بحلول نهاية هذا العام.

سبق لسامسونج أن أكدت أن المساعد الذكي سيأتي إلى مجموعة من الهواتف الذكية القديمة من جالاكسي، بما في ذلك سلسلة جالاكسي إس 23، جالاكسي إس 23 FE، جالاكسي Z Fold 5 و Flip 5، وجالاكسي Tab S9 في النصف الأول من عام 2024، كما نتوقع أن تتضمن الأجهزة القادمة جالاكسي Z Fold 6 و Flip 6 ميزات ذكاء اصطناعي لجالاكسي، قد تساعد جميع هذه الأجهزة الشركة في تحقيق هدفها المتمثل في إطلاق جالاكسي AI على 100 مليون جهاز.