ميزة Circle to Search ستظل حصرية لسامسونج وجوجل لفترة أطول

بعد إعلان سامسونج عن الهواتف Galaxy S24، Galaxy S24+، وGalaxy S24 Ultra، قدمت العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي، واحدة منها هي ميزة Circle to Search، تم إطلاق هذه الميزة بالتعاون مع شركة Google، ولقد تم تقديمها أيضًا من قبل Google لهواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro في اليوم الذي يلي الحدث الذي نظمته سامسونج وبدأت تنتشر منذ ذلك الحين.

Circle to search متاحة لأجهزة بكسل وسامسونج فقط حاليًا

إذا كنت تتوقع أن Circle to Search ستستمر في الانتشار إلى أجهزة Android الأخرى من ماركات أخرى، فإنك ستواجه بالحقيقة خيبة أمل؛ وفقًا لتصريحات سامسونج نفسها، ستظل Circle to Search حصرية لأجهزة Google وسامسونج حتى على الأقل حتى شهر أكتوبر، هذا أمر يعتبر بمثابة خيبة أمل كبيرة وحالة خطيرة من حجب غير مبرر، نحن نتساءل إذا كانت Google وسامسونج تعتقدان أن الناس سيشترون S24 أو Pixel 8 خصيصًا من أجل هذه الميزة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما هو الهدف من ذلك بالضبط؟

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها هذا الأمر؛ Google وسامسونج يمارسان نفس النهج في حجب أحدث إصدارات نظام التشغيل Wear OS خصيصًا لأجهزتهم القابلة للارتداء، ولا يمكننا فهم هذا السلوك تمامًا على الرغم من أنه من الممكن أن يزعج هذا باقي الشركات التي تستعمل نظام اندرويد في هواتفها الا ان سامسونج وجول لازلتان مستمران في فعل ذلك.

مميزات الذكاء الاصطناعي في هواتف Samsung Galaxy S24

بجانب إعلان سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy S24 الرائعة، قامت الشركة أيضًا بإدخال العديد من مميزات الذكاء الاصطناعي البارزة في هذه الهواتف. من بين هذه الميزات البارزة تأتي Circle to Search، والتي تمثل تعاونًا استثنائيًا بين سامسونج وشركة Google.

باستخدام Circle to Search، يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى خدمات البحث عبر الإنترنت والبحث عن المعلومات بسرعة مع مراعاة حفظ الوقت والجهد، تمثل هذه الميزة تحسينًا واضحًا في تجربة استخدام الهاتف وتسهم في تعزيز الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المحمولة.

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