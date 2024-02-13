فعاليات Nvidia Studio Nights: شراكة بين إنفيديا ومايكروسوفت لتسليط الضوء على صانعي المحتوى

أعلنت إنفيديا Nvidia بالتعاون مع مايكروسوفت على إطلاق النسخة الثانية من فعالية NVIDIA Studio Nights، والتي هي فعالية إقليمية صُممت من أجل التركيز بشكل خاص على صانعي المحتوى الموهوبين ممن يصممون محتواهم بالاستفادة من قوة منصة مثل NVIDIA Studio وكروت شاشة RTX، فما التفاصيل؟

NVIDIA Studio Nights للتركيز على صانعي المحتوى والمبدعين

فعالية NVIDIA Studio Nights تُقام في كوميونيتي هب في twofour54 بجزيرة ياس أبوظبي، وتتضمن لهذا العام ستة فئات وهي: التصميم بالأبعاد الثلاثية والفنون الرقمية والتصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو والصور المنشأة بالحاسوب وفئة NVIDIA Canvas Art، وستتاح الفرصة لصانعي المحتوى لاستعراض أعمالهم ضمن الفئات المناسبة قبل الفعالية لتحصل أفضل الأعمال في كل فئة على الجوائز والكؤوس المُقدمة من شركة انفيديا في الشرق الأوسط، وبالطبع هذه فعالية مجانية تتيح لجميع المشاركين فرصة التواصل مع المتحدثين من شركة انفيديا والإضطلاع على عروض تفعلية تقدم نصائح لصناعة المحتوى وتحسين تدفق العمل وغيرها.

وقد علقت شانتيل تافيد مديرة التسويق لدى انفيديا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عن الفعالية، مشيدة بالنجاح الذي حصدته الفعالية العام الماضي وما ستحصده الفترة القادمة، حيث قالت:

حققت النسخة الأولى من فعاليات NVIDIA Studio Nights نجاحًا باهرًا العام الماضي، ويسعدنا أن نعود من جديد بنسخة ثانية تهدف إلى دعم الموهوبين من صانعي المحتوى بالمنطقة. تعد هذه الفعالية فرصة مثالية لتقدير الأعمال المتميزة بمختلف أشكال الفنون والتعبير، ونحن متشوقون لرؤية المشاركات المتنافسة للعام الحالي، إذ تجسّد NVIDIA Studio Nights التزامنا تجاه استضافة مجتمع الفنانين ورعايتهم والاحتفاء بالمواهب المذهلة للفنانين المحليين بينما نستعرض قوة منصة NVIDI Studio ووحدات RTX

توفر Studio Nights للزوار فرصة عيش تجربة غامرة مع العروض التجريبية المتعددة والتعرف عن كثب على كروت شاشة RTX مع تعريفات Nvidia Studio مما يساهم في تحسين هائل بالجودة وتسريع المهام الصعبة في أهم تطبيقات التصميم؛ كما تُقدم أجهزة Microsoft Laptop Studio 2 التي أُطلقت حديثًا لتجريب هذه الإمكانيات.

تعريفات NVIDIA Studio مصممة لتمكين صانعي المحتوى من الابتكار الحقيقي بسرعة تضاهي سرعة خيالهم وبجودة فائقة؛ حيث تمنحهم خيارات متعددة منها التشغيل السلس لمقاطع الفيديو بدقة 4K وغيرها من المزايا الرائعة، اليوم هناك أكثر من 75 تطبيق إبداعي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تسريع العمل الخاص بهم مع كروت شاشة RTX، منها تعتبر هي الأفضل في مجال التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو والتحريك والبث مثل Premier Pro وDaVinci Resolve وBlender وPhotoshop وغيرها، هذا يعني انه بوسع الفنانين الإبتكار بشكل أفضل وأسرع على منصة Nvidia Studio.

تعليق آدم لابانش مدير فئة أجهزة Surface في الشرق الأوسط وأفريقيا

تفخر مايكروسوفت بتقديم أجهزة Surface ذات التصميم المدروس الذي يركّز على المستخدم ويتكيّف مع أسلوبه في العمل والتعلم والابتكار. ونحن سعداء بتقديم أجهزة Surface Laptop Studio 2 بالتعاون مع NVIDIA Studio Nights، والتي تعتبر أقوى أجهزة الحاسوب لدينا على الإطلاق، لدعم صانعي المحتوى المبدعين في دولة الإمارات، ومتشوقون لمشاهدة النتائج التي سيحققونها.

جوائز الفائزين

سيحصل كل فائز في هذه الفعالية على جهاز Microsoft Surface Laptop Studio 2 بالإضافة الى قلم Surface Slim Pen 2، بفضل قوة معالجات Intel Core من الجيل الثالث عشر مع كروت شاشة RTX، الرسم والتخطيط على Microsoft Laptop Studio 1 أصبح مهمة شيقة وطبيعية يمكن فيها الانتقال بسلاسة من اللوحة القماشية للرسم إلى حاسوب محمول قوي بشاشة تعمل باللمس، كما يتيح المصمم الخاص بمايكروسوفت لصانعي المحتوى إمكانية العمل بمزيد من الذكاء باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات Windows 11 وMicrosoft 365

لكل تفاصيل الفعالية وللراغبين في حضور الفعالية يمكنهم الذهاب الى رابط المسابقة https://www.nvidiasn2.com/en/ لمعرفة تفاصيل التسجيل والمزيد من المعلومات، ولمعرفة المزيد عن Nvidia Studio يرجى الإطلاع على الرابط: https://www.nvidia.com/en-gb/studio/ او زيارة الرابط https://www.microsoft.com/en-gb/d/surface-laptop-studio-2/8rqr54krf1dz#full-tech-specs لمعرفة المزيد عن أجهزة Microsoft Laptop Studio 2