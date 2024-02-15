8 حلول لـ مشكلة لا يمكن إضافة حساب جوجل جديد للأندرويد

حل مشكلة لا يمكن إضافة حساب جوجل جديد للأندرويد..إضافة حساب جوجل على هاتفك، إن لم يكن أهم خطوة، فهو من أساسيات استخدام هاتفك بشكلٍ مستقر ومتكامل، ففي هذه الأيام، كل شيء مربوط بحساب جوجل، حساب الفيسبوك، الواتساب، حساب الإنستجرام، وحتى حسابك الخاص بهاتفك، ولهذا فهي مشكلة كبرى إن لم تتمكن من إضافة حساب جوجل سواء حساب إضافي أو حساب أساسي على هاتفك، في تلك الحالة تتعقد كل تلك الأمور المذكورة أعلاه، وتاليًا سنتحدث عن حل المشكلة على هاتفك حتى تتمكن من تسجيل حساب جوجل على هاتف الأندرويد خاصتك، تابع لتتعرف على الحلول، تابعنا للمزيد.

الحلول الممكنة لمشكلة لا يمكن إضافة حساب جوجل جديد للأندرويد

وتاليًا سنتحدث حول الحلول الممكنة لمشكلة عدم إضافة حساب جديد على جوجل في هاتف الأندرويد الخاص بك، والتي بها الكثير من الأوجه التي ننظر إليها عند حلها، فيمكن أن تكون المشكلة في نظام الهاتف، أو في تطبيق من تطبيقات جوجل، أو في الحساب نفسه، وتاليًا سنتطرق للحلول المتاحة المتصلة بكل جزء من تلك الأوجه، تابع لتتعرف عليها واحدة تلو الأخرى.

إعادة التسجيل مجددًا

أأنت متأكد من بياناتك؟ يحدث وعندما تقوم بالتسجيل لإضافة حساب جديد على جوجل، وتخطئ في تهجئة الحروف أو نسيان أرقام أو ما إلى ذلك، وحينئذٍ ما عليك أولًا هو:

أن تتأكد البريد الإلكتروني نفسه

ومن كلمة المرور الخاصة بالحساب

يمكن أن تكون المشكلة في البريد الإلكتروني وحينئذٍ يجب أن تتأكد من أنك قمت بكتابته بشكلٍ صحيح، فالبريد الإلكتروني لا يمكن إعادة تغييره مثلًا أو ما شابه، فأن يكون صحيحًا أو لا

وحينئذٍ إن كانت المشكلة في كلمة المرور، فسيتوجه بك جوجل إلى حلول أخرى للمشكلة، كإرسال رسالة على رقم الهاتف الربوط بالحساب، أو الوسيلة التي اخترتها للتأكد من هويتك أيًا كانت، وهذا حتى تتمكن من تغيير كلمة السر الخاصة بك لكلمة سر جديدة تتمكن من خلالها من تسجيل حساب جوجل على هاتفك، حينئذٍ حاول مجددًا لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا

تأكد من اتصالك بالإنترنت

الإتصال بالإنترنت هو أساس ما يحدث في هذا الأمر، فبديهيًا لن تتمكن من فعل أي شيء حتى، دون أن تتصل بالإنترنت، واتصالك بالإنترنت لا يشترط أن تتمثل مشكلته في أنك غير متصل، بل يمكن أن يكون اتصال غير مستقر، يمكنك أن تتأكد من ذلك:

من خلال زيارتك لأحد مواقع تفقد سرعة الإنترنت كموقع Fast.com

أو أن تقوم بتشغيل إحدى التطبيقات التي لا تعمل إلا باستقرار الإنترنت بشكلٍ كامل، كالتليجرام مثلًا

فنحن في هذه الأيام قد نواجه مشاكل في الإنترنت في أي وقت (وهذا تحديدًا في مصر) لذلك تأكد من اتصالك بالإنترنت، من استقراره ومن اتصالك من الأساس، وعندما تتأكد من استقرار كل شيء توجه لجوجل لتجربة إضافة تسجيل الحساب مجددًا لترى ما إذا تم حل مشكلة تسجيل الدخول على حسابك الخاص بجوجل أم لا، وإذا لم يتم حل المشكلة توجه للحل التالي.

تفقد التاريخ والوقت في هاتفك

إن كان التاريخ أو الوقت في هاتفك قد ضبط بشكلٍ خاطئ أو لم يتم ضبطه أصلًا (والذي يعد أمرًا مستبعدًا) ولكننا فقط نفترض، توجه لإعدادات التاريخ والوقت في هاتفك للتأكد من ضبط التاريخ والوقت بشكلٍ صحيح في هاتفك، لماذا نتحدث حول التاريخ والوقت؟ فالتاريخ والوقت في الطبيعي لا يتخطو كونهم وسيلة لمعرفة الوقت الحقيقي والتاريخ الفعلي، فما أكثر؟

بشكلٍ ما فضبط التاريخ والوقت بدقة في الهاتف أو حتى الحاسوب، يتعلق بشكلٍ مباشر باتصالك بالإنترنت، فإذا لم يكن مضبوط بشكلٍ صحيح، فستواجه مشكلة في استقرارية اتصالك بالإنترنت، وهذا ما يؤدي إلى مشكلة عدم إمكانية تسجيل حساب جوجل جديد على هاتفك، لذلك تأكد من حل المشكلة بعد ضبط التاريخ والوقت، كالتالي:-

توجه لإعدادات هاتفك

ثم انتقل إلى إعدادات النظام

ثم إلى إعدادات التاريخ والوقت

ثم قم بضبط التاريخ والوقت في هاتفك

وإن لم تفلح توجه للحل التالي.

إعادة تعيين خدمات جوجل

قد يكون أمرًا غريبًا، ولكن خدمات جوجل تتواجد على هاتفك في شكل تطبيق تابع للنظام، يمكن أن تتحكم فيه في شيء واحد فقط وهو ما سأخبرك به، وهو إعادة تعيين خدمات جوجل، ففيما يفيدك هذا؟ خدمات جوجل هي المرتبطة بكل ما يرتبط بجوجل على هاتفك، وتحديدًا إن تعلق الأمر بحساب جوجل على هاتفك، فهو من الأساسيات المتعلقة بخدمات جوجل في الهاتف

فإذا كان هناك مشكلة في تطبيق خدمات جوجل، فيمكن أن تقوم بإعادة تعيين خدمات جوجل من خلال مسح البيانات المؤقتة والكاملة له، وهذا لن يؤثر على هاتفك، بل سيكون بمثابة عملية تنشيطية، ويكون كالتالي:-

توجه للإعدادات العامة

ثم إلى إعدادات التطبيقات

ثم في مربع البحث قم بالبحث عن Google Play services (خدمات)

انتقل إلى إعدادات التخزين

ثم قم بمسح الملفات المؤفتة

يمكن أن تقوم بحل مشكلة عدم إمكانية إضافة حساب جوجل جديد لهاتفك الأندرويد، لذلك تأكد في الأخير من حل المشكلة، وإن لم يفلح، توجه للحل التالي.

تحديث وإعادة تعيين تطبيق Gmail

هل تحاول إضافة حساب جديد من خلال تطبيق Gmail؟ فلم لا تكون المشكلة في تطبيق الجيميل نفسه؟ فهذا يحدث، فإذا كنت تحاول إضافة جساب على جوجل من خلال تطبيق الجيميل، ووجدت أنه لا يمكنك ببساطة، فيمكنك أن توجه ناظريك لتحديث التطبيق، فيمكن أن تكون المشكلة عامة لدى العديد من المستخدمين وقد أرسلت لها جوجل بالفعل حل في تحديث خاص بها

وهذا في حالة كون المشكلة برمجية في التطبيق متعلقة فقط بتحديثه على هاتفك، ويمكنك أن تقوم بإعادة تعيينه من خلال مسح البيانات المؤقتة والكاملة للتطبيق، فبعض من الملفات المؤقتة يمكن أن تصاب بالتلف، والذي يؤدي لحدوث المشاكل للتطبيق، هذا حتى تحاول من جديد لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا

ومسح بيانات تطبيق الجيميل يكون كالتالي:-

توجه للإعدادات العامة

انتقل إلى إعدادات التطبيقات

ثم انتقل إلى تطبيق الجيميل

ثم إلى إعدادات التخزين

ثم يمكنك مسح الملفات المؤقتة للتطبيق

وإذا لم يتم حل المشكلة توجه للحل التالي.

أمتأكد من أن المشكلة في الحساب؟

عند إضافة حساب جوجل لهاتفك فهذا الأمر لا يعتمد على الحساب وحسب، فهو يعتمد على الهاتف نفسه أيضًا، فيمكن أن تكون المشكلة في هاتفك ذاته وهذا ما يعطل تسجيلك للدخول على هاتفك بحساب جوجل جديد، لذا، جرب أن تقوم بالتسجيل بحساب جوجل الخاص بك (الحساب نفسه) على هاتف آخر غير هاتفك، لترى؛ إذا تم التسجيل بشكلٍ تام، فحينئذٍ فيمكن أن تتوجه بناظريك إلى هاتفك، فما الذي يمكنك فعله حياله؟ تابع الحلول التالية

إعادة تشغيل الهاتف

إعادة تشغيل الهاتف هو من أهم الحلول التي نقترحها في المشاكل التي يتعرض لها مستخدمي الهواتف، ومستخدمي الأندرويد بالتحديد، ففي ماذا يفيد إعادة تشغيل الهاتف؟ إعادة تشغيل هاتفك هو بمثابة إعادة تهيئة لهاتفك من جديد، ليس بشكلٍ حرفيّ، ولكن بشكلٍ قوي يمكن أن يفيدك كثيرًا بشكلٍ عام وليس في تلك المشكلة وحسب..

فعملية إعادة التشغيل نفسها بها العديد من الإصلاحات التي قد يجريها الهاتف دون أي تدخلٍ منك، وهي الأخطاء المتعلقة بالنظام، والتي تُحل ببساطة بإعادة التشغيل، والتي بعدها يمكن حل مشكلة عدم إمكانية التسجيل بحساب جوجل الخاص بك على هاتفك، لذلك تأكد بعدئذٍ من إمكانية تسجيل حساب جوجل على هاتفك، وإذا لم تفلح توجه للحل التالي.

تحديث الهاتف

هل قمت بتحديث هاتفك؟ نخبرك في كل مشكلة أن تحديث الهاتف هو من أهم الإجراءات التي يتوجب عليك فعلها والإنتظام عليها أثناء فترة استخدامك لهاتفك، فكثيرًا تحدث مشكلات في نظام الهاتف تتسبب في الكثير من المشاكل التابعة لها، كمشكلة عدم إمكانية التسجيل بحساب جوجل الخاص بك التي نواجهها الآن، والتي ليست بالمشكلة البسيطة

لذلك توجه للتأكد من عدم احتياج الهاتف للتحديث، فإذا كان هناك تحديثًا متاح، قم بتحميله وتثبيته على هاتفك، فيمكن أن يأتي هذا التحديث بإصلاحات عامة في الهاتف أو مميزات إضافية، وإحدى تلك الإصلاحات يمكن أن يكون الحل لمشكلة عدم قدرتك على إضافة حساب جديد لجوجل على هاتفك، لذا تأكد بعد تحديث هاتفك من قدرتك على إضافة حساب جديد لجوجل على هاتفك.