شركة Meizu تتخلى عن هواتفها الذكية وتغوص في عالم الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Meizu Technology، المملوكة لصانع السيارات Geely، عن تخليها عن أعمال الهواتف الذكية، معلنةً أن المستقبل يكمن في الذكاء الاصطناعي وأنها ستستثمر بكل ما لديها في هذا المجال.

شركة Meizu تتخلى عن الهواتف الذكية

وفقًا لمنشور على Weibo، سيتم إعادة هيكلة فريق FlymeOS للعمل على أجهزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستستخدم نماذج اللغة الكبيرة (LLM) المتاحة عالميًا، مثل Open AI، وقد وضعت شركة Meizu بالفعل أساسات تجربتها المتعددة الأطراف عندما أعلنت عن Flyme Auto نظام ترفيهي معلوماتي للمركبات المصنعة من قبل Geely، بما في ذلك Polestar وLotus، والذي يتصل بسلاسة مع أجهزة FlymeOS 10، مثل الهواتف الرائدة Meizu 20 وMeizu 21.

تحول إستراتيجي نحو الذكاء الاصطناعي

بحسب ما ذكر شين زييو، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Xingji Meizu، يستغرق مستخدمو الهواتف الذكية وقتًا أطول للترقية؛ بمتوسط 51 شهرًا، وهو ما يزيد عن 4 سنوات، وأضاف أن الشركات المضافة الآن تقدم أداءً متماثلاً في السلاسة والتصوير الفوتوغرافي وميزات البرمجيات. لذلك، لن تقوم بإطلاق سلسلة Meizu 21 Pro وMeizu 22 وMeizu 23.

سيتم إطلاق نظام تشغيل جوال جديد مصمم خصيصًا لعصر الذكاء الاصطناعي في عام 2024، وسيتم أيضًا إصدار أول منتج للأجهزة الممكّنة بالذكاء الاصطناعي في وقت لاحق من هذا العام. سيظل الدعم متوفرًا للهواتف الذكية الحالية، بما في ذلك الوصول إلى المتاجر غير المتصلة بالإنترنت في الصين. لم يتم الإعلان عن دعم الأجهزة في الخارج نظرًا لغياب الشركة عن الساحة الدولية خلال السنوات القليلة الماضية.

في ضوء هذا التحول، تؤكد شركة Meizu على أهمية الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير الأجهزة التي تلبي احتياجات المستقبل، معلنة بذلك عن بداية عصر جديد في مسيرتها التكنولوجية.

المصدر