تكنولوجيا: صور حية تكشف عن تكامل هاتف vivo X Fold3 مع أجهزة ماك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث الصور الحية المسربة لهاتف vivo X Fold3 القابل للطي عن تكامل هذا الإصدار مع أجهزة ماك.

تستعد شركة vivo لإطلاق جيل جديد من هواتفها القابلة للطي بتصميم جديد، ولقد أوضحت أول الصور الحية لهاتف vivo X Fold3 القابل للطي بعض التفاصيل حول تصميم هذا الإصدار.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر حساب “Ice Universe” على منصة Weibo، حيث أكدت هذه التسريبات على قدرة هاتف X Fold3 في الإتصال عن بعد بأجهزة ماك.

كما تكشف الصور الحية للهاتف عن دعم تقسيم شاشة الهاتف ليحاكي الجزء السفلي من الشاشة لوحة مفاتيح، بينما يعمل الجزء العلوي كشاشة في وضع جهاز الحاسب.

أيضاً تكشف الصور الحية المسربة لهاتف vivo X Fold3 عن تغيير في تصميم إطار الهاتف مقارنة بإصدار الشركة السابق، حيث يأتي الهاتف بإنحناء أقل في الإطارات الجانبية، كما تأتي كاميرة السيلفي في الزاوية العلوية إلى يمين الشاشة الداخلية.

من جانب أخر يظهر زر التشغيل الرئيسي في هذا الإصدار بتصميم مسطح، لذا من المتوقع أن يدعم الزر أيضاً تقنية إستشعار البصمة على عكس vivo X Fold2 الذي جاء بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في شاشات الهاتف، لذا من المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد بتكلفة أقل، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر