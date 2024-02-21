ساعة ون بلس 2: الإطلاق الرسمي الأسبوع المقبل مع عروض حصرية للمشترين الأوائل

لأولئك الذين توقعوا إطلاق ساعة ذكية جديدة من ون بلس، جاءت إشاعات الأمس لتتحقق! سترى ساعة ون بلس 2 النور رسميًا الأسبوع المقبل في 26 فبراير، وبدأت الشركة بالفعل في تلقي الحجوزات المسبقة للمستخدمين الأوائل الذين يرغبون في الحصول على خصومات حصرية على الجيل الثاني من ساعات ون بلس الذكية.

عروض ما قبل الطلب المغرية للعملاء في الولايات المتحدة وأوروبا والهند

يُمكن للعملاء المحتملين في الولايات المتحدة الحصول على قسيمة خصم بقيمة 50 دولارًا مقابل 0.99 دولار (غير قابلة للاسترداد) عن طريق التسجيل المسبق عبر حساب ون بلس الخاص بهم، بالإضافة إلى ذلك، تقدم ون بلس برنامج استبدال للساعات القديمة يسمح لك بتوفير 50 دولارًا على سعر ساعة ون بلس 2 بغض النظر عن حالة ساعتك الحالية.

أما في أوروبا، فيمكنك التسجيل باستخدام حساب ون بلس الخاص بك والحصول على خصم بقيمة 30 يورو/جنيه إسترليني على ساعة ون بلس 2 بالإضافة إلى زوج مجاني من سماعات OnePlus Buds 3 عند الشراء، ولم تنس ون بلس عملائها في الهند، حيث يُتاح عرض الحجز المسبق لهم أيضًا، والذي يتضمن خصمًا بقيمة 1000 روبية هندية على ساعة ون بلس 2 وزوج مجاني من سماعات Bullets Wireless Z2 ANC.

تصميم مميز ومواصفات متطورة لـ ساعة ون بلس 2

ستتوفر ساعة ون بلس 2 بلونين مختلفين هما أسود ستيل (Black Steel) ورادينت ستيل (Radiant Steel) وكلا الطرازين مصنوعان من هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع حزام سيليكون وشاشة من الكريستال Sapphire وتشير الشائعات إلى أن شاشة الساعة ستكون من نوع AMOLED بقياس 1.43 بوصة، وأنها ستعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 مع نظام التشغيل Wear OS 4 من Google.

المصدر