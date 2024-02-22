تكنولوجيا: هاتف Vivo Y200e 5G ينطلق رسمياً بمعدل تحديث 120Hz وشحن سريع بقدرة 44W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Vivo عن هاتف Vivo Y200e 5G الذي يأتي برقاقة Snapdragon 4 Gen 2، ويضم شاشة بمعدل تحديث 120Hz، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

يتميز هاتف Y200e 5G بشاشة E4 AMOLED من سامسونج بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz وتأتي بثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة.

كما تدعم الشاشة كثافة عرض 394 بيكسل لكل إنش، وسطوع بنسبة 1200 nits، أيضاً تأتي الشاشة بتقنية إستشعار البصمة مدمجة، ويضم الهاتف اثنان من المكبرات الصوتية.

وتتميز كاميرة السليفي في Vivo Y200e 5G بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وعدسات bokeh، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر flicker وفلاش LED.

وينطلق الهاتف بواجهة FunTouch OS 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 4 Gen 2، ويأتي بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x مع ذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت رام.

أيضاً يتميز الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، كما ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

هاتف Vivo Y200e 5G يدعم الإتصال بشبكات 5G، وWi-Fi 802.11ac، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.0، واثنان من شرائح SIM، أيضاً يأتي الهاتف بمنفذ USB C.

وينطلق الهاتف بأبعاد 163.1 في 75.81 في 7.79مم، على أن يتوفر باللون الأسود والبرتقالي، ويأتي اللون الأسود بوزن 185.5 جرام، بينما يتميز اللون البرتقالي بوزن 191 جرام.

ويتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 241 دولار.

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