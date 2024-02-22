تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن جهاز الألعاب Legion Y9000K 2024 بمعالج Intel Core i9-14900HX

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة لينوفو عن جهاز الحاسب المخصص للألعاب Legion Y9000K 2024 والذي يأتي بمعالج Intel Core i9-14900HX، وكرت شاشة RTX 4090.

تقدم لينوفو جهاز Y9000K 2024 في السوق الصيني في 27 من فبراير الجاري، بسعر 4172 دولار، ومقابل هذا السعر تدعم العملاق الصيني الجهاز بأعلى التكوينات.

ويتميز هذا الإصدار بتقنية Mini LED في الشاشة وحجم 16 إنش، كما تدعم الشاشة دقة عرض 3200 في 2000 بيكسل، ومعدل تحديث 165 Hz لتجربة ألعاب إنسيابية، أيضاً تدعم الشاشة سطوع بنسبة 1200 nits لعرض مشرق في جميع ظروف الإضاءة.

كما يأتي الجهاز بسعة تخزين 2 تيرابايت في سعة PCIe 4.0 SSD، وذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، وهي مواصفات بمستوى ممتاز للألعاب التي تحتاج أعلى آداء في أجهزة الحاسب.

ويتميز Legion Y9000K 2024 بوزن 2.56 كجم، وتصميم بسماكة من 18.99 إلى 22.7مم، لذا يأتي بتصميم نحيف رغم التكوينات الداخلية المميزة لهذا الإصدار.

كما تدعم لينوفو الجهاز بتقنية “Frost Blade Ultra”، مع نظام تبريد سائل متطور لدعم مستوى جيد في حرارة الجهاز مع الأحمال المكثفة في الألعاب.

وللإتصال يضم Legion Y9000K 2024 منفذ Thunderbolt 4، وUSB-C، وHDMI 2.1، مع فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة SD، ويدعم الجهاز تقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 140W.

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