تكنولوجيا: سوني تبدأ في إجراء إختبارات لدعم نظارة PSVR 2 على أجهزة الحاسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سوني في إختبار توافق نظارة الواقع الإفتراضي PSVR 2 في العمل مع أجهزة الحاسب، إستعداداً لدعم المستخدمين بهذه الميزة خلال الفترة القادمة.

طورت سوني نظارة PSVR 2 للعمل حصرياً مع أجهزة PS5، إلا أن أحدث التقارير التي جاءت من سوني تؤكد على أن سوني تستعد لإجراء تغيير جديد.

ولقد انطق الإصدار الاصلي من نظارات سوني للواقع الإفتراضي PSVR بدعم التشغيل مع أجهزة الحاسب، ومن المقرر أن ينضم الجيل الثاني من النظارة في دعم أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب خلال الفترة القادمة.

أيضاً أوضحت سوني في بيانها الرسمي أن الشركة تعمل في الوقت الراهن على إجراء إختبارات لتوافق النظارة في تشغيل ألعاب إضافية على أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، بهدف التوسع في دعم الألعاب المتوفرة لنظارة PS VR2.

ولقد أضافت سوني في التصريحات أن الشركة تعمل على جلب هذا التغيير في وقت لاحق هذا العام، كما أكدت أنه على المستخدمين ترقب التحديث الذي يقدم التوافق بين PS VR2 وأجهزة الحاسب.

يذكر أن سوني تحاول دعم توافق نظارة PlayStation VR2 مع أجهزة الحاسب منذ إطلاقها رسمياً، من جانب أخر لم توضح سوني ما إذا كان هذا التوافق سيشمل كل عناوين الألعاب أو عناوين محددة على أجهزة الحاسب.

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