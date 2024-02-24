تكنولوجيا: Oppo تستعد للإعلان عن ساعة Oppo Watch X الذكية في 29 من فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Oppo القادم في 29 من فبراير للإعلان الرسمي عن ساعتها الذكية Oppo Watch X، والتي تأتي بنظام Wear OS.

شاركت Oppo إعلان تشويقي لساعة Oppo Watch X الذكية المرتقبة، والذي أكد على تصميم هذا الإصدار، وأيضاً موعد الكشف بشكل رسمي عن الساعة الذكية.

ويؤكد الإعلان التشويقي على أن ساعة Oppo Watch X الذكية تأتي بتصميم يحاكي إصدار وان بلس OnePlus Watch 2 والتي تنطلق بشكل رسمي للأسواق في 26 من فبراير.

ومن المتوقع أيضاً أن تأتي ساعة Oppo Watch X بنفس المواصفات المميزة لساعة وان بلس والتي تشمل شاشة OLED بحجم 1.43 إنش، ودقة عرض 466 في 466 بيكسل، كما يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon W5 Gen 1، وتنطلق الساعة الذكية بنظام Google Wear OS 4.

ويكشف الإعلان التشويقي على أن ساعة Oppo Watch X تتوفر باثنان من النماذج، على أن يتميز النموذج الأول باللون الأسود بلاتنيوم، بينما يأتي النموذج الثاني باللون البني “Mars”.

يذكر أن ساعة Oppo Watch X رصدت خلال الفترة الماضية في منصتي MIIT و3C بنموذج رقم “OWW231″، ولقد أكدت التسريبات على دعم الساعة الذكية للإتصال الخلوي بشبكات 4G LTE عبر شريحة eSIM، كما تدعم شاحن بقدرة 10W، وتشير التسريبات إلى أن الساعة تضم بطارية بقدرة 500 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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