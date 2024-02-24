شكرا لقرائتكم خبر عن سقطة لجوجل.. "Gemini" يقع في فخ إنتاج صور غير دقيقة بالذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

منتجات الذكاء الاصطناعي في جوجل

أخطاء الذكاء الاصطناعي التوليدي

الدمام - شريف احمد - وقع "جيمني" صندوق الدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي التابع لـ "ألفابت"، الشركة الأم لجوجل في فخ إنتاج صور غير دقيقة بالذكاء الاصطناعي.وأصدرت الشركة اعتذارا، مبينة أن "جيمني"، صندوق الدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي التابع لها، أنتج صورا لشخصيات تاريخية مع تصويرات عنصرية أو عرقية غير دقيقة.وأرجعت الشركة الأخطاء إلى جهودها لتقديم نتائج متنوعة، فيما جاء ردها على النقد الخاص بتصور شخصيات تاريخية بيضاء مثل الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وجنود ألمان من العصر النازي كأشخاص ملونيين.جاك كراوزيك رئيس قسم منتجات الذكاء الاصطناعي في جوجل، اعترف أن جيمني قدم صورا تظهر شخصيات تاريخية بيضاء كأمريكيين سود من أصول أفريقية أو آسيوية، ومن بينهم الأباء المؤسسون والبابا.وذكر أن جهودا تبذل من أجل علاج وإصلاح الصور غير الدقيقة على الفور.ولم تحدد جوجل الصور التي اعتبرت غير صحيحة لكنها أكدت مجددا التزامها بحل هذه القضية.وذكرت أن تلك الأخطاء سلطت الضوء على الحاجة لتحسين تقديم التنوع في الذكاء الاصطناعي التوليدي نتيجة لوجود تحيزات وقوالب نمطية.