تكنولوجيا: طرح دائرة البحث من جوجل على سلسلة Pixel 6 و Pixel 7a

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن جلبت الشركة في البداية ميزة Circle to Search إلى Pixel 8 و Pixel 8 Pro، قامت جوجل بعد ذلك بإتاحة الميزة على هواتف Pixel 7 و Pixel 7 Pro.

بعد ذلك، لم نكن نعلم متى ستصل إلى وحدات Pixel الأقدم، ولكن اليوم، اعطتنا جوجل الاجابة.

فقد أعلنت الشركة اليوم أن ميزة Circle to Search سوف تتجه إلى Pixel 6 وPixel 6 Pro وPixel 6a وPixel 7a في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كما أنها ستصل “قريبًا” على Pixel Fold و Pixel Tablet.

ليس من الواضح ما إذا كانت هواتف Pixel الأقدم من ذلك ستحصل على دائرة للبحث ام لا.

كشفت جوجل أيضًا أن الميزة ستحصل على دعم الترجمة في المستقبل القريب. سيؤدي هذا إلى ترجمة المحتويات التي تظهر على الشاشة.

بمجرد استدعاء Circle to Search، ما عليك سوى النقر على أيقونة الترجمة الجديدة لاستخدام هذه الوظيفة الجديدة، وعندما تصبح متاحة، ستبدأ سامسونج في طرح التحديث إلى One UI 6.1، والذي يتضمن Circle to Search، على Galaxy سلسلة S23 (بما في ذلك S23 FE)، و Galaxy Z Fold5 و Flip5، وعائلة Galaxy Tab S9.

