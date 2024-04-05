أفضل 10 مواقع Stock Images لتحميل صور مجانية للمصممين

يعد الحصول على صور عالية الجودة ومناسبة لمحتواك تحديًا كبيرا وخاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الملكية المتعلقة بالصور، في هذا المقال سوف نعرض أهم 10 مواقع للصور المجانية لكي نساعدك في امتلاك stock images تعزز من محتواك دون الوقوع في أي مشاكل قانونية تتعلق بحقوق الملكية.

تقوم stock images بدور كبير في ظل التطورات الرقمية الحديثة، فهي جزء أساسي من المحتوى الذي يتم تقديمه على مواقع الويب المختلفة أو حسابات السوشيال ميديا، بل إن بعض منصات التواصل الاجتماعي الرقمية تعتمد بشكل أساسي على الصور في تقديم المحتوى الخاص بها مثل منصة انستجرام، كما تساعد جودة stock images في إظهار محتواك وجذب انتباه الجمهور له ووضعه على رأس قائمة المنافسة مع أي محتوى أخر يتم تقديمه على المنصات الرقمية المختلفة.

ما هي حقوق الملكية الخاصة بــ stock images

الوصول سريعاً لـ :

يجب عند استخدام صور لدعم محتواك أن تتأكد من استخدام صور مجانية وغير محمية بحقوق ملكية حتى لا تتعرض لأي مشاكل قانونية بخصوص حقوق ملكية الصور التي تمتلكها الأشخاص أو الكيانات التجارية الذين قاموا بإنشائها.

تشير حقوق الملكية الخاصة بالصور إلى حق المصور “المالك الأصلي للصورة” في التحكم في استخدامها ونسخها وتوزيعها لذلك يجب أخذ إذن من المصور قبل استخدام الصورة بأي طريقة، كما يوجد حقوق الصور المتعلقة بالأشخاص أو الأماكن المعروضة في الصورة، لذلك في بعض الحالات قد تحتاج إلى الحصول على إذن من الأشخاص المعروضين في الصورة قبل استخدامها بشكل تجاري.

أنواع تراخيص حقوق الملكية للصور

ترخيص الصور ذات الحقوق المجانية الذي يسمح للمشتري باستخدام الصورة بطرق محددة وعدد مرات استخدام محدد. ترخيص الصور ذات الحقوق المدارة يتطلب دفع رسوم لاستخدام الصور لفترة زمنية محددة أو لمشروع معين. ترخيص الصور الموسعة أو المحسنة وهو يسمح بحرية أكبر للاستخدام التجاري وإعادة البيع.

ما هي STOCK IMAGES؟

STOCK IMAGES، الصور المجانية وغير المحمية بحقوق الملكية هي الصور التي يتم توفيرها بشكل مجاني للاستخدام العام دون الحاجة إلى دفع رسوم أو الحصول على إذن من المالك، تكون هذه الصور غالبًا متاحة في مواقع الويب المختصة بتوفير المحتوى المجاني أو في مكتبات الصور المجانية.

فوائد استخدام الصور المجانية وغير المحمية بحقوق الملكية

إذا كنت تعمل في مجال التصميم الجرافيكي كـ Graphic Designer, Video editor, Brand identity developer, Web Designer بالطبع تحتاج إلى استخدام stock images على نطاق واسع، يوفر لك استخدام الصور المجانية وغير المحمية بحقوق الملكية العديد من الفوائد.

توفير المال عند استخدام free images بدلاً من شراء الصور المرخصة.

الحصول على مجموعة كبيرة من الصور من خلال مواقع الصور المجانية والتي يمكن استخدامها بحرية.

استخدام هذه الصور بحرية دون الخوف من أي مشاكل قانونية.

أفضل 10 مواقع Free Stock Images

للحصول على صور مجانية وجاهزة للاستخدام في المشاريع التجارية المختلفة، يمكنك الاعتماد على المواقع التالية فهي تتضمن صور طبيعه وصور عن الرياضة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والتجارة وغيرهم الكثير من الصور المجانية وغير المحمية بحقوق ملكية بجودة عالية.

1. Pixabay

يعد موقع بيكساباي Pixabay واحد من أشهر المواقع للحصول على stock images مجانية، يحتوي الموقع على مكتبة صور ضخمة تضم أكثر من 1.8 مليون صورة يمكن تحميلها واستخدامها بحرية كاملة وبدون دفع أي رسوم، ومن المميز أن الموقع يوفر أيضًا مقاطع فيديو مجانية عالية الجودة.

للذهاب إلى الموقع: Pixabay

2. Unsplash

موقع بلا رش Unsplash واحد من أشهر مواقع تحميل الصور المجانية وغير المحمية بحقوق الملكية، يحتوي الموقع على اجمل الصور في العديد من التصنيفات فيضم أكثر من نصف مليون صورة مقدمة من عدد كبير من المصورين وصل إلى أكثر من 90 ألف مصور ومبدع.

يدعم الموقع جميع الصور في الفئات المختلفة بشكل مجاني تمامًا كما يهتم بالصور ذات الامتداد PNG، وتشمل مكتبة الموقع مجموعة هائلة من الصور عالية الجودة والمنوعة كما يتم تحديث الموقع بانتظام بصور جديدة، مما يعني أنك ستجد دائمًا صورًا جديدة تناسب مشروعك الخاص.

للذهاب إلى الموقع: Unsplash

3. Pexels

يساعد موقع Pexels في الحصول على stock images مجانية تناسب المشاريع المختلفة حيث أن الموقع يحتوي على مجموعة كبيرة من الصور في كافة المجالات ويتم تحديثه بانتظام، مما يوفر للمستخدمين آلاف الصور عالية الدقة، كما تجد به الصور الشائعة والمتماشية مع التريندات العالمية فيمكنك بحث بالصور بسهولة داخل الموقع ونسخ الصور وتعديلها واستخدامها بسهولة بشكل مجاني تمامًا.

للذهاب إلى الموقع: Pexels

4. StockSnap

يحتوي موقع StockSnap على مجموعة كبيرة من الصور المجانية ومن المميز أنه يمكن البحث عن الصور باستخدام العلامات التجارية والموضوعات المرادة فهو يوفر صور عالية الجودة، مجانية، بدون حقوق ملكية تناسب الاستخدام الشخصي والتجاري.

يظهر الموقع عند البحث جوجل صور مما يجعله من المواقع الأكثر شهرة وشعبية، كما يمكن استخدام stock images الموقع في تصميم مواقع الويب، المدونات، والمشاريع التجارية، ومن المميز أن الموقع بقوم بتحديث مكتبة الصور بشكل دوري مما يضمن توفر صور جديدة ومتنوعة بشكل مستمر.

5. freepik

يقدم موقع freepik مجموعة كبيرة ومتنوعة من الصور التي يمكن تحميلها واستخدامها بشكل مباشر، كما يساعد الموقع المصممين في التغذية البصرية واستلهام أفكار في التصميم أو حتى الحصول على ملفات مفتوحة مجانية بشرط فتح حساب في الموقع.

للذهاب إلى الموقع: freepik

6. Kaboompics

موقع Kaboompics مملوك لمصممة الجرافيك البولاندية Karolina Grabowska، يتميز الموقع بتوفير stock images غير تقليدية وفريدة يتم تقسيمها إلى أقسام موصوفة حسب وسوم، يضم الموقع أكثر من 2500 صورة ويتم تزويد الموقع يوميًا بالصور الحديثة.

7. Gratisography

يقدم موقع Gratisography مجموعة كبيرة من الصور المجانية بجودة عالية، يمكن تحميل الصور واستخدامها في اامشاريع المختلفة كالتصميم والأغراض التجارية والشخصية وغيرها، من المميز في الموقع أنه يمكن تنزيل الصور بسهولة وبدون الحاجة إلى التسجيل.

8. Foodshot

موقع Foodshot هو موقع متخصص لعرض صور الأطعمة والفواكه والخضروات والأطعمة الصحية والمشروبات المختلفة بجودة عالية، يمكن الحصول على الصور من خلال البحث أو تصفح الأقسام و الصور الشائعة والمميزة بالموقع، يتميز الموقع أن الصور متنوعة وجاهزة للاستخدام الشخصي والتجاري.

للذهاب إلى الموقع: Foodshot

9. Reshot

يوفر موقع Reshot مجموعة كبيرة من الصور المجانية عالية الجودة بدون حقوق ملكية، يحتوي الموقع على صور فريدة ومحدثة ويضم قاعدة بيانات كبيرة تحتوي على صور من مصادر مختلفة بجودة عالية يسهل الوصول إليها وتحميلها والاستفادة منها في المشاريع المختلفة.

للذهاب إلى الموقع: Reshot

10. Life of Pix

يوفر موقع Life of Pix مجموعة كبيرة من stock images بشكل مجاني وبدون حقوق ملكية كما يتضمن العديد من الصور الفنية المميزة، يمكن الاستفادة من هذا الموقع لتحسين محتوى موقعك أو مدونتك مع الحصول على صور جذابة للارين ومحدثة باستمرار.

أهم ما يميز Life of Pix أن جميع الصور تم تصويرها باحترافية تامة وبجودة عالية لا تتأثر بعد تنزيلها والتعديل عليها، كما أنها لا تحتوي على علامات مائية أو حقوق ملكية مما يتيح استخدامها بحرية ومرونة دون القلق بشأن المشاكل القانونية المتعلقة بالحماية وحقوق الملكية.

ختامًا، تناولنا في هذا المقال قائمة بأهم 10 مواقع للحصول على صور stock images مجانية بدون حقوق ملكية، ومع ذلك يجب توخي الحذر عند استخدام الصور من هذه المواقع حيث أن بعضها قد يكون له قيود معينة على الاستخدام ، مثل عدم استخدامها لأغراض تجارية أو السماح بالتعديل عليها، كما قد يتطلب استخدام بعض الصور الإشارة إلى المصدر، ولكن بصفة وبفضل التنوع الكبير في المواقع التي توفر صور مجانية بدون حقوق ملكية، يمكنك المقارنة بين أكثر من موقع واختيار الموقع الأنسب لك.