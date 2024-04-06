أفضل مواقع حل مسائل الرياضيات | 9 مواقع لا غني عنها

يوجد الكثير من مواقع حل مسائل الرياضيات التي يمكنها ان تساعدك بشكل كبير في حل المسائل المعقدة، في السنوات الاخيرة أصبح التعلم عن طريق الانترنت شيء لا غني عنه، في السنوات الأخيرة ادرك الكثير من الناس أهمية التعلم عن بعد خاصة بعد فترة فيروس كورونا حيث بدأ الناس في جميع انحاء العالم الاعتماد علي الانترنت بشكل كامل في التعليم و توفير التواصل الفعال بين الطالب و المدرس. في هذا المقال سنتعرف سويا علي أفضل 9 مواقع حل مسائل الرياضيات لا غني عنها.

1- موقع Cymath – حل مسائل الرياضيات بسهولة

الوصول سريعاً لـ :

موقع Cymath من أفضل المواقع لحل المسائل الرياضية مجانا، يشمل الموقع الكثير من فروع الرياضة مثل التفاضل و التكامل و البجر و الإحصاء، مع كل عملية رياضية يقدم الموقع شرح مختصر لخطوات الحل حتي يفهم الطالب كيف تم الوصول الي الناتج النهائي؛ مما يساعد الطالب علي فهم المسألة بالكامل

مميزات الموقع

الموقع سهل الاستخدام و في التعامل و يمكن للطلبة فهمه و التعامل معه بسهولة

يمكن استخدام الموقع من خلال جهاز الكمبيوتر و الهواتف الذكية

الاعلانات بالموقع ليست مزعجة ولا تشتت الانتباه

عيوب الموقع

خصائص النسخة المجانية من الموقع محدودة و يجب الاشتراك للاستفادة بالكامل

يتطلب الموقع الاتصال الدائم بالإنترنت

2- موقع Mathway – افضل موقع حل مسائل الرياضيات

يعتبر موقع Mathway من المواقع الممتعة و السهلة لحل مسائل الرياضيات، حيث انه يشبه تطبيقات المحادثة لمواقع التواصل الاجتماعي، يمكن للطالب ادخال المعادلة الرياضية التي يرغب بحلها ثم يقوم بالضغط علي زر الأرسال كما يتم عند التحدث عن طريق تطبيقات المحادثة؛ ثم يقوم البرنامج بالرد عليه في رسالة بها الناتج النهائي و خطوات الحل. يدعم الوقع فروق الرياضة المختلفة مثل الهندسة و الجبر و الاحتمالات و الاحصاء و التفاضل و التكامل.

مميزات الموقع

سهل الاستخدام و مناسب للطلبة من جميع المراحل التعليمية

يمكن استخدامه علي جميع الاجهزة مثل الكمبيوتر و الهواتف

توفير الرسومات البيانية التوضيحية

عيوب الموقع

النسخة المجانية من الموقع لا توفر كافة الإمكانيات

يتخصص الموقع لحل المسائل البسيطة و قد يكون غير قادر علي حل المسائل الرياضية الصعبة

3- موقع Khanacademy – موقع تعليمي مميز

موقع Khanacademy خاص بأكاديمية تعليمية غير ربحية تهدف الي تقديم محتوي تعليمي متميز في الكثير من المجالات مثل العلوم و التاريخ و الفنون و الاقتصاد، تم تأسيس الأكاديمية سنة 2066 من قبل مهندس أمريكي يدعي سلمان خان بهدف تعليم اقاربه دروس الرياضيات عن بعد و لكن فيما بعد كبر هذا المشروع و أصبح منصة رائدة للتعليم عن بعد في جميع انحاء العالم، يوفر الموقع الدروس بالعديد من اللغات من ضمنها اللغة العربية.

مميزات الموقع

يوفر الموقع محتوي تعليمي بجودة عالية مجانا

الفيديوهات التعليمية علي الموقع مبسطة و مناسبة لكافة المستويات

بعد الانتهاء من الدروس يوفر الموقع تمارين رياضية لاختبار مدي فهم الطالب

يدعم الموقع اللغة العربية

عيوب الوقع

بعد الطلاب لا يحبون أسلوب الاختبارات الذي يقدمه الموقع

يقدم الموقع العلوم بصورة مبسطة و قد لا يكون ذلك مناسب لبعض الطلبة الذين يبحثون عن محتوي بمستوي متقدم

4- موقع Brilliant – الذكاء في حل مسائل الرياضيات

موقع Brilliant يوفر تطبيقا رائعا للهواتف الذكية يحتوي علي دروس تفاعلية في الرياضيات و الفيزياء و الأحياء و الفنون الهندسة، طريقة الشرح و تقديم المحتوي في التطبيق مميزة جدا و غاية في الأبداع؛ مما تجعل عملية التعلم من خلاله مسلية و مفيدة لكافة الأعمار و المستويات، يحتوي الموقع علي مستويات تعليمية متدرجة من المستوي السهل حتي المستويات المتقدمة و يقدم لك الشرح المناسب لمستواك.

مميزات الموقع

يقدم الموقع شرح للدروس بطريقة تفاعلية مبسطة و جذابة

يقدم الموقع العديد من المستويات من السهل حتي المعقد

يوجد منتدي علي الموقع يتيح للأشخاص التواصل بشأن المسائل الرياضية

عيوب الموقع

لا يوفر الموقع الكثير من المحتوي في الإصدار المجاني

بعض الاشخاص قد لا يعجبهم المحتوي التفاعلي

5- موقع Photomath – حل مسائل الرياضيات عن طريق التصوير

يتميز تطبيق Photomath باستخدام الصور الفوتوغرافية لحل المعادلات الرياضية؛ حيث يتيح للطلبة تصوير المسائل الرياضية المكتوبة علي الورق ثم رفعها علي الموقع و يقوم بعمل مسح لها ثم حلها و عرض الشرح مع الخطوات. كما يمكن جلب صور من الاستوديو الخاص بالهاتف.

مميزات الموقع

استخدام كاميرا الهاتف المحمول لحل المسائل الرياضية

توفير شرح المسائل بالتفصيل مما يساعد الطلبة علي فهم خطوات الحل

يمكن استخدام التطبيق علي الهواتف الذكية و أجهزة التابلت

عيوب الموقع

النسخة المجانية من التطبيق توفر عدد محدد من الحلول شهريا

قد يصعب علي التطبيق التعرف علي بعض الكتابات مما يتوجب اعادة كتابة المعادلة الرياضية من جديد

قد يوجد اخطاء في حل بعض المسائل

6- موقع Wolfram Alpha – من أجل حل مسائل الرياضيات المعقدة

يحتوي موقع Wolfram Alpha علي الكثير من الخصائص الفريدة التي تجعله من أفضل المواقع علي الإطلاق لحل المسائل الرياضية. فبالإضافة الي حل المعادلات الرياضية؛ يوفر الموقع العديد من المعلومات حول وحدات القياس المختلفة و المعادلات الهندسية و معلومات تاريخية، الصفحة الرئيسية جذابة و رائعة للغاية و بعد العديد من الخيارات المتاحة التي تفيد الطلبة بكل المستويات. يوفر الموقع معلومات و اجابات وافية للكثير من المجالات مثل الهندسة و التاريخ و الجغرافيا و الاقتصاد وغيرهم.

مميزات الموقع

توفير حل للمعادلات الرياضية بخطوات تفصيلية

امكانية الاستخدام علي اجهزة مختلفة

توفير الرسومات البيانية

عيوب الموقع

توفر النسخة المجانية عدد محدود من المعلومات كل شهر

بعض الطلاب المبتدأين قد لا يفهمون محتوي الموقع

7- موقع Math.com – التنوع في حل مسائل الرياضيات بأنواعها

موقع Math تأسس عام 1999 و يقدم محتوي تعليمي في مختلف مجالات و فروع الرياضيات مثل التفاضل و التكامل، يوفر الموقع محتوي مجاني علي الجودة و يناسب الكثير من الطلبة، يحتوي الموقع علي دروس بالفيديو و تدريبات تفاعلية لاختبار مستوي الطلبة و تحسين مستواهم باستمرار.

مميزات الموقع

يحتوي علي محتوي شامل للرياضيات

يقدم دروس تفاعلية و دروس بالفيديو

الكثير من الدرس و الشروحات مجانية بالكامل

عيوب الموقع

للاستفادة الكاملة من الموقع يجب دفع الاشتراك

قد لا يكون مناسب لحل المسائل الرياضية المعقدة

8- موقع Symbolab – حل مسائل الرياضيات بالخطوات

يغطي موقع Symbolab موضوعات كثيرة للرياضيات، يحتوي علي تطبيق رائع للهواتف الذكية، و يقوم بحل و شرح المسائل الرياضية خطوة بخطوة لتسهيل الدروس علي الطلبة، تعتبر نافذة استخدام المواقع سهلة و بسيطة و يمكن تصفح الموقع من خلال العديد من الأجهزة المختلفة.

مميزات الموقع

حل المعادلات الرياضية خطة بخطوة مع الشرح

سهولة الاستخدام

متاح علي الأجهزة المختلفة كالكمبيوتر و الهواتف

عيوب الموقع

الاصدار المجاني يوفر عدد محدود من الحلول

قد يكون بعض الشروحات صعبة الفهم

9- موقع Microsoft Math Solver – حل مسائل الرياضيات مع مايكروسوفت

موقع Microsoft Math Solver هو موقع تابع للشركة العالمية مايكروسوفت، يتميز بوجهة رئيسية جذابة و سهلة الاستخدام، كما يوفر تعلم الرياضيات للأطفال عن طريق الألعاب، يمكن أيضا كتابة المسائل الرياضية و يقوم الموقع بحلها مع تقديم شرح الخطوات، يوفر الموقع تدريبات لرفع مستوي الطلاب، يتيح الموقع تطبيق للهواتف الذكية التي تعمل بنظامي ابل و اندرويد.

مميزات الموقع

إتاحة ألعاب لمساعدة الأطفال علي التعلم بسرعة

سهولة الاستخدام

توفير الرسومات البيانية

عيوب الموقع

قد لا يكون مناسبا لبعض المسائل الرياضية المعقدة

يمكن للطلاب حل مسائل الرياضيات عن طريق استخدام هذه المواقع بسهولة و أيضا فهم طرق الحل عن طريق قراءة شرح الخطوات، يمكنك إلقاء نظرة سريعة علي كل موقع ثم قرر ما هو الموقع الذي يناسب احتياجاتك و مستواك، اذا كنت تعرف موقع اخر لحل المسائل الرياضية لا تتردد بمشاركته معنا في التعليقات.

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