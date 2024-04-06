أكثر من 10 تطبيقات لمعرفة الأحوال الجوية لنظام أندرويد وiOS

الأحوال الجوية هي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحديد نشاطاتنا وتخطيطنا اليومي، وفي عصرنا الحالي، أصبح من الضروري الحصول على معلومات دقيقة وسريعة حول الطقس، سواء كنت تخطط لرحلة خارجية أو تريد تنظيم يومك تبعًا لحالة الطقس، ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت هناك العديد من التطبيقات المتاحة التي توفر معلومات متابعة لحظة بلحظة تستطيع منها معرفة أحوال الطقس الآن بشكل مستمر.

تقدم لنا التكنولوجيا الحديثة حلاً مريحًا وفعّالًا لهذا الاحتياج، من خلال تطبيقات طقس توفر لك معلومات دقيقة وفورية حول حالة الطقس في موقعك الحالي وفي الأماكن التي نرغب في زيارتها، فببضع نقرات، يمكن للفرد الحصول على معلومات مفصلة حول درجة الحرارة الان، والرطوبة، واتجاه الرياح، والظروف الجوية المتوقعة في الأيام المقبلة.

أفضل تطبيقات لمتابعة الأحوال الجوية

مع التنوع الهائل في تطبيقات الطقس المتاحة، يمكن أن يكون من الصعب اختيار التطبيق المناسب الذي يلبي احتياجاتنا بشكل فعال، سواء كنت تبحث عن دقة عالية في التوقعات، أو واجهة مستخدم مميزة، أو ميزات إضافية مثل الإخطارات الفورية بالحالات الجوية الشديدة، في هذا المقال، سنستعرض مجموعة من التطبيقات لمعرفة اخبار الطقس، مما يسهل عليك متابعة الطقس الان وفي المستقبل.

1- تطبيق AccuWeather

يعتبر تطبيق AccuWeather واحدًا من أكثر تطبيقات الطقس شعبية في العالم، وذلك بفضل توفيره لتوقعات دقيقة فيما يخص الأحوال الجوية، بالإضافة إلى إشعارات فورية فيما يخص الطقس الان وكذلك بالحالات الجوية الشديدة، ويمكن لمستخدمي التطبيق متابعة التغيرات الجوية على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى حساب مؤشر UV ومؤشر الرطوبة، مما يساعدهم على التخطيط لنشاطاتهم بشكل أفضل، كما يوفر التطبيق توقعات دقيقة فيما يخص الطقس اليوم وغدا، مما يسهل على المستخدمين التحضير للظروف الجوية المتوقعة.

لتحميل التطبيق:

2-تطبيق The Weather Channel

يوفر تطبيق The Weather Channel توقعات دقيقة بالنسبة إلى الطقس في موقعك الحالي وفي الأماكن الأخرى حول العالم، كما يقدم إشعارات فورية بالحالات الجوية الشديدة، كما يمكن للمستخدمين متابعة مختلف المؤشرات الجوية مثل درجة الحرارة، ومعدل الرطوبة، وسرعة الرياح، مما يساعدهم على فهم الظروف الجوية بشكل أفضل، كما يمكن الاطلاع على توقعات الطقس لمدة تصل إلى 15 يومًا، مما يساعد في التخطيط للأنشطة المستقبلية بناءً على الأحوال الجوية المتوقعة.

يتضمن التطبيق أيضًا خرائط الرادار المباشرة التي تعرض درجة الحرارة الان بشكل مباشر، كما يوفر توقعات مفصلة للأسبوع المقبل، مما يمكن المستخدمين من تخطيط أنشطتهم بشكل دقيق وفعال.

لتحميل التطبيق:

3-تطبيق Weather Underground

تُعتبر ميزة تطبيق Weather Underground هي توفير توقعات دقيقة للطقس استنادًا إلى بيانات من محطات الرصد المنزلية، التي تمكن للمستخدمين الاعتماد على توقعات الأحوال الجوية بدرجة عالية من الدقة، مما يساعدهم في اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن الأنشطة اليومية والرحلات القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح التطبيق للمستخدمين تخصيص الإعدادات لعرض البيانات الجوية وفقًا لاحتياجاتهم الشخصية، مما يجعل تجربة استخدامه مريحة وفعالة، كما تتوفر توقعات جوية مفصلة عن الطقس الان والطقس في الأيام المقبلة.

لتحميل التطبيق:

4-تطبيق Yahoo Weather

يتميز تطبيق Yahoo Weather بتقديم معلومات دقيقة ومستمرة عن الأحوال الجوية والطقس الان، ويتم تحديث التطبيق بانتظام لضمان توفير التوقعات الدقيقة لمدة تصل إلى 10 أيام، مع توضيحات شاملة عن درجات الحرارة والرطوبة ومعدلات الرياح، يمكن للمستخدمين أيضًا متابعة صور الرادار المباشرة والحصول على الإخطارات الفورية بالحالات الجوية الشديدة، مما يمنحهم تجربة ممتازة في معرفة الطقس غدا بالساعات وكذلك الطقس في الأيام المقبلة.

لتحميل التطبيق:

5-تطبيق WeatherBug

يعتبر تطبيق WeatherBug واحد من التطبيقات المميزة للراغبين في الحصول على معلومات عن الارصاد الجوية والطقس، حيث يقدم مجموعة من الميزات الهامة والمفيدة، فيمكن للمستخدمين متابعة توقعات الطقس بدقة، والاطلاع على مؤشر UV ومؤشر الرطوبة، مما يساعدهم في فهم الظروف الجوية بشكل أفضل وتخطيط نشاطاتهم بناءً على ذلك.

بفضل خاصية تتبع التغيرات الجوية على مدار الساعة، يمكن للمستخدمين البقاء على اطلاع دائم بأخر التحديثات الجوية وكذلك تغيرات الطقس في موقعك والمواقع الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك، يتيح لك التطبيق الوصول إلى خرائط الرادار المباشرة، مما يمكنك من متابعة حركة السحب والأمطار والعواصف بشكل مباشر، وبالتالي، يتيح لك التطبيق الاستعداد بشكل أفضل لظروف الطقس في الأيام المقبلة.

لتحميل التطبيق:

6-تطبيق Dark Sky

يعد تطبيق Dark Sky من بين الخيارات الرائدة عندما يتعلق الأمر بتطبيقات الطقس لأجهزة Android، يتميز التطبيق بتوفير توقعات دقيقة للطقس، بالإضافة إلى خرائط الرادار المباشرة التي تُظهِرُ حركة السحب والأمطار بشكل فوري، كما يمكن التطبيق المستخدمين من استقبال الإخطارات الفورية بالحالات الجوية الشديدة، مما يسمح لهم بالاستعداد السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ما يميز Dark Sky أيضًا هو واجهته سهلة الاستخدام، التي تُمكِن المستخدمين من الوصول بسهولة إلى معلومات حالة الطقس بطريقة بسيطة وسلسة، فيمكنك من خلال معرفة معلومات عن الطقس غدا بالساعات ودرجة الحرارة الان وفي الأيام المقبلة.

لتحميل التطبيق:

في يناير 2023، تم إيقاف تشغيل التطبيق نهائيًا على متجر App Store، مما جعله غير قابل للاستخدام حتى بالنسبة للمستخدمين الذين كانوا قد قاموا بتثبيته مسبقًا، وقامت Apple في وقت لاحق بدمج العديد من هذه الميزات في تطبيق Weather الذي يأتي مثبتًا مسبقًا على أجهزة iPhone و iPad و Mac.

7-تطبيق Weather & Radar

تطبيق Weather & Radar يوفر توقعات دقيقة فيما يخص الأحوال الجوية بالإضافة إلى خرائط الرادار المباشرة والإخطارات الفورية بالحالات الجوية الشديدة، ويتيح للمستخدمين متابعة الحالة الجوية لمدة تصل إلى 14 يومًا، مع إمكانية الوصول إلى أخبار ومعلومات حول الطقس في مواقع مختلفة حول العالم.

لتحميل التطبيق:

8-تطبيق MyRadar

يُعتبر تطبيق MyRadar من أفضل التطبيقات للطقس، خاصة بالنسبة للمسافرين، ومحبي الرياضات مثل التزلج والرياضات الجوية، فيتيح التطبيق الوصول الفوري إلى خرائط الرادار المباشرة، بالإضافة إلى توقعات الرياح والأمطار والثلوج، مما يساعد المستخدمين على التخطيط بشكل أفضل لأنشطتهم في الخارج.

ويتضمن تطبيق MyRadar ميزة Time Machine التي تتيح للمستخدمين مشاهدة صور الرادار في السابق والمستقبل، مما يساعدهم على فهم تطور الطقس وتغيراته عبر الوقت، فبفضل هذه الميزات المتقدمة، يعتبر MyRadar خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يتطلعون إلى معرفة الطقس بشكل دقيق ومفصل.

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9-تطبيق Carrot Weather

يتمتع تطبيق Carrot Weather بواجهة مستخدم فريدة مما يمنحه جاذبية عن غيره من تطبيقات طقس اليوم التي يمكنك استخدامها، يقدم التطبيق توقعات دقيقة فيما يخص الأحوال الجوية والطقس الان وفي الأيام المقبلة، بالإضافة إلى خرائط الرادار المباشرة والإخطارات الفورية بالحالات الجوية الشديدة، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على اطلاع دائم بالتحديثات الجوية الهامة.

ومن خلال تطبيق Carrot Weather، يمكن للمستخدمين تخصيص الإعدادات وتعديلها لعرض البيانات الجوية بالطريقة التي تناسبهم، مما يضمن تجربة ملائمة، كما يمكن مشاهدة توقعات الطقس للأسبوع المقبل مسبقاً، مما يسهل على المستخدمين التخطيط لأنشطتهم بشكل أفضل ومسبق.

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10-تطبيق Clime

تطبيق Clime يعدّ مركزك الشامل لمعرفة الأحوال الجوية، حيث يتيح لك متابعة التغيرات الجوية الهامة بسهولة باستخدام صور الرادار المباشرة، وتوقعات الهطول ودرجات الحرارة، وتنبيهات الطقس القابلة للتخصيص، وخرائط الطقس الدقيقة، والمزيد.

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11-تطبيق 1Weather: Forecast & Radar

يقدم تطبيق 1Weather معلومات مفصلة عن الطقس، حيث يوفر معلومات عن الأحوال الجوية بشكل متواصل مما يساعدك على تخطيط أيامك تبعًا لحالة الطقس، ويقدم لك التطبيق أيضًا تنبيهات فورية في حالة تغيرات الطقس المفاجئة لتبقى على اطلاع دائم بحالة الطقس على مدار ساعات اليوم.

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12-تطبيق Weather Live

تطبيق Weather Live هو تطبيق يوفر لك توقعات الطقس غدًا ورادار العواصف ودرجة الحرارة الحالية وشدة هطول الأمطار وسرعة الرياح وتحذيرات الطقس الشديد وتنبيهات الثلوج والأمطار، فيمكنك الاعتماد على التوقعات الدقيقة لدرجات الحرارة وضبط جدول يومك بناءً على الطقس القادم، دون الحاجة إلى النظر خارج النافذة حيث أنه يوفر معلومات عن الطقس في موقعك الآن مباشر.

ومع توفير توقعات الطقس بالساعة وتنبيهات الطقس، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بآخر التحديثات الجوية، كما يقدم Weather Live معلومات دقيقة لمساعدتك في التحضير لأي ظروف جوية، بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تطبيق Weather Live تخصيص المعلومات التي ترغب في متابعتها، بما في ذلك رادار العواصف ودرجة الحرارة وسرعة الرياح والضغط وغيرها، مما يجعل من التطبيق أداة مفيدة لتخطيط يومك بسهولة ودقة.

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