شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iPhone 17 Plus قد يأتى بشاشة رياضية أصغر مقارنةً بـiPhone 16 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر أحدث تقرير أن شركة أبل يمكن أن تطلق iPhone 17 Plus في العام المقبل مع تغيير واحد ملحوظ مقارنة بغيره، حيث يقال إنه سيصل بشاشة أصغر، وفقًا للتفاصيل التي شاركها Ross Young، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Display Supply Chain Consultants (DSCC).

ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى إتاحة جميع طرازات iPhone من Apple بأسعار مختلفة، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه من غير المتوقع أن يظهر iPhone 17 Plus لأول مرة حتى النصف الثاني من عام 2025.

وفي منشور على X (Twiitter سابقًا)، ذكر Ross Young من DSCC، أن iPhone 17 Plus قد يكون مزودًا بشاشة أصغر قليلاً من شاشة الشركة من النماذج السابقة.

ولم يحدد يونج حجم العرض لجهاز iPhone 17 Plus، لكنه يقول إن شاشة الهاتف ستكون أكبر من iPhone 17 وأصغر من iPhone 17 Pro Max.

وتم إطلاق كل من iPhone 14 Plus و iPhone 15 Plus بنفس الشاشة مقاس 6.7 بوصة مثل iPhone 14 Pro Max و iPhone 15 Pro Max ، وتشير التقارير الأخيرة إلى أن iPhone 16 Plus القادم سيحتوي أيضًا على شاشة مقاس 6.7 بوصة.

ومن المرجح أن يصل طرازا iPhone 16 وiPhone 16 Plus القياسيان من Apple بشاشات مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة على التوالي، بينما تزيد التقارير من حجم الشاشات في طرازات Pro لهذا العام بمقدار 0.2 بوصة، و يمكن أن يحتوي iPhone 16 Pro على شاشة بحجم 6.3 بوصة، بينما قد يحتوي iPhone 16 Pro Max على شاشة بحجم 6.9 بوصة.