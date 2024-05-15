وسائل اعلام اسرائيلية: حدث أمني صعب للفرقة 98 في الجيش الاسرائيلي شمال غزة

تحدث موقع "كودكود" العبري عن حدث أمني صعب للفرقة 98 في الجيش الاسرائيلي شمال غزة، في ظل التعتيم على مزيد من التفاصيل حالما تسمح الرقابة بذلك.

وفي السياق، اشار موقع "حدشوت بزمان" الاسرائيلي الى انه بعد حدث صعب في غزة أدى لسقوط قتلى ومصابين بين الجنود والضباط الاسرائيليين، 6 سيارات إسعاف تنتظر أول مروحية هبطت قبل قليل في مستشفى "شعاري تسيديك".

ولفتت وسائل الاعلام الى انه تم تبليغ كل مستشفيات القدس وتل أبيب وبئر السبع بالتجهز لاستقبال عدد كبير من القتلى والمصابين.

بالمقابل، اعلنت كتائب "القسام" بان مقاتلينا استهدفوا قوة اسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد في حي الزيتون بمدينة غزة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.