تسريب تصاميم iPhone 17 قبل اشهر من اطلاق iPhone 16

على الرغم من انه تفصلنا اشهر على وصول سلسلة iPhone 16 فى سمبتمبر 2024، فاصبح لدينا بالفعل بعض التسريبات وبعض الميزات المتوقعه فى تصاميم iPhone 17 وعلى الرغم من ان الايفون 15 لازال هو الايفون الرائد لكننا تلقينا بالفعل شائعات اخرى حول تصاميم iPhone 17 الذى لن يصدر قبل الخريف القادم لعام 2025، اظن ان هذا هو الجنون المتزايد حول اجهزة الأيفون، اليك هذه النصيحة أذا كنت تخطط لشراء اجهزة iPhone 16 او iPhone 16 pro فاعتقد انه عليك قضاء المزيد من الوقت فى التفكير فى هذا الامر لان فى هذا الخبر لدينا 5 تسريبات جديدة عن تصاميم iPhone 17 سوف تجعلك تتخطى الأيفون القادم.

تسريبات تصاميم iPhone 17:

تم اطلاق هذه التفاصيل الخاصة و التسريبات عن طريق المحلل ذو السمعة الطيبة Jeff pu عبر موقع 9to5Mac، والذى يزعم ان تصاميم iPhone 17 سيحتوى على شاشة بحجم 6.1 بوصة، وايضًا سيأتى iPhone 17 pro بحجم شاشة 6.3 بوصة واما شاشة Pro Max ستبلغ حجم 6.9 بوصة، والمثير ايضا للاهتمام ان هاتف iPhone 17 plus لن يُطلق عليه هذا الاسم بل سيحمل اسم iPhone 17 slim وسيحتوى على شاشة بحجم 6.6 بوصة وهذا وفقًا للمسرب.

بعيدًا ايضًا عن الحجم يتوقع أن تتميز الهواتف كلها بهيكل جديد من الالومنيوم اكثر متانة وهذا سوف يجعل الهيكل المصنوع من التيتانيوم حصريًا لجهاز iPhone 17 pro max، مما قد يشكل أمرًا سيئًا وانطباعًا سيئًا لدى مستخدمي الأيفونات المستقبلية، نتمنى ان تتراجع Apple عن هذا القرار.

عند الحديث على حصريات تصاميم iPhone 17 pro max من المتوقع ايضًا ان يشمل هذا الطراز مقاس 6.9 بوصة مع Dynamic Island أصغر من باقي الهواتف، وعلاوة على ذلك، قد تحصل جميع نسخ iPhone 17 على تحسين في كاميرا الواجهة الأمامية، حيث ستزيد الدقة من 12MP إلى 24MP.

من حيث الاداء، من المحتمل ان يحتوى الهاتف iPhone 17 وiPhone 17 slim على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى من خلال معالجات A18 وA19 من ناحية اخرى يمكن ان يحصل iPhone 17 Pro وiPhone 17 pro max على 18 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائى وذلك بفضل شريحة A19 pro الاكثر قوة.

وبالنظر الى ان سلسلة iPhone 17 لن يتم اطلاقها الا قبل خريف عام 2025، فهناك احتمال ان لا تتحقق بعض هذه الشائعات، ومع ذلك ونظرًا لسجل Pu الإيجابى، فقد يكون هناك نوع من الصحة في هذه الأمور، هل ستشتري هواتف ايفون 16 بعد ذلك؟

المصدر