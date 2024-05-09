Ghost of Tsushima: Director’s Cut تحصل على دعم DLSS 3 وReflex من NVIDIA

Ghost of Tsushima: Director’s Cut تنضم الى قائمة طويلة من الألعاب التي تعمل شركة NVIDIA على تحسينها، في آخر تحديثات تعريفات Game Ready Driver دعمت انفيديا اللعبة بأحدث تقنياتها في عالم الألعاب، الآن اللعبة الشهيرة تحصل على دعم تقنيتي DLSS 3 وNVIDIA Reflex للحصول على أفضل تجربة العاب بمعدلات إطارات مرتفعة مع أفضل استجابة ممكنة من اللعبة.

لعبة Ghost of Tsushima: Director’s Cut

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لعبة Ghost of Tsushima: Director’s Cut هي رحلة طويلة في أواخر القرن الثالث عشر، عندما هيمنت الإمبراطورية المغولية على دول الشرق، ترى في هذه الرحلة جزيرة تسوشيما واقفة كحاجز قوي وحيد يفصل بين البر الرئيسي لليابان والغزو المغولي الضخم بقيادة خوتون خان.

هذه الجزيرة العظيمة تحولت الى جحيم بسبب الهجوم الاولي للمغول، آنذاك يحاول محارب الساموراي جين ساكاي النجاح في مهمة صعبة، حين يرى نفسه وحيدًا امام أصعب اختيارات صلابته وإصراره، كونه أحد الأعضاء الباقيين من عشيرته، ويتعين عليه ان يفعل كل ما يلزم من أجل الدفاع عن شعبه ووطنه، يجد المحارب نفسه مجبرًا على التخلي عن عاداته وتقاليده واتباع مسار الشبح Ghost مستخدمًا تقنيات قتالية غير مسبوقة في ذلك الوقت من أجل تحرير جزيرة تسوشيما

لعبة Ghost of Tsushima: Director’s Cut هي أول فرصة للاعبين على أجهزة الكمبيوتر في ان يخوضوا مغامرات الساموراي جين، والإنطلاق في الرحلة القوية لإنقاذ الجزيرة الخاصة به.

موعد إطلاق Ghost of Tsushima: Director’s Cut بالتقنيات الجديدة

سيتم إطلاق لعبة Ghost of Tsushima: Director’s Cut يوم 16 مايو المقبل، يشمل هذا الإطلاق لمسة انفيدية الفريدة بتقنيات تعزيز الألعاب المختلفة، وذلك باستعمال تقنيات مثل DLSS 2 وDLSS 3 التي تمكن اللاعبين من تسريع معدلات الإطارات الخاصة بهم ومنحهم الأداء الأسرع حتى الآن، كما يستطيع اللاعبون الإستفادة من تقنية DLAA التي تستخدم دقة الصورة الأصلية الطبيعية لتحسين جودة الصورة بدلًا من تحسين الأداء، الجمع بين DLAA وDLSS 3 يعطي للاعبين الفرصة للحصول على جودة صورة وأداء استثنائيين

لكن هل تتوقف تقنيات NVIDIA عند هذا الحد؟ لا تعمل NVIDIA على إضافة تقنية مثل NVIDIA Reflex التي يمكن استعمالها على كروت GeForce RTX وGeForce GTX من أجل تقليل زمن استجابة النظام (latency) مما يجعل ردود فعل الألعاب سريعة مع منح ميزة تنافسية في مباريات اللعب الجماعي، مثل أي لعبة تلعبها تقوم Reflex بجعل اللعبة أكثر استجابة ومتعة.

NVIDIA Reflex؟

تقنية NVIDIA Relfex تقنية تم اطلاقها في سبتمبر 2020 وهي تقنية تعمل على تقليل وقت الاستجابة على كروت الشاشة GPU الخاصة بشركة NVIDIA من سلسلة GeForce وهي متاحة الآن على أكثر من 100 لعبة، كل 9 ألعاب من اصل 10 العاب من العاب الـShooting تدعم Reflex كذلك مجموعة كبيرة من الألعاب الفردية والجماعية التي تلقت تقييمات جيدة، قامت غالبية مستخدمي GeForce بتفعيل هذه الميزة، لدرجة انه قد وصل اجمالي الوقت الذي تم لعبه باستعمال هذه التقنية الى أكثر من 10 مليار ساعة، قم بتحميل آخر تعريفات Game Ready Driver لتستمتع بلعبة Ghost of Tsushima: Director’s Cut الجديدة وقت إصدارها يوم 16 مايو بآخر التقنيات وأعلى أداء للعبة.